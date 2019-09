Da Parco a parcheggio e non solo...

TERMOLI. Qualche giorno fa, è stata pubblicata su Termolionline la protesta di un padre, che, recatosi al Parco con i figli per passare qualche ora nel verde e nella quiete, ha trovato auto e scooter parcheggiati e circolanti un po’ dappertutto. La protesta di questo padre è quanto mai profetica! Esiste infatti un progetto – varato dalla giunta Sbrocca, ma che l’amministrazione Roberti può ancora fermare – che prevede la realizzazione nel Parco di 300 nuovi parcheggi e di altro ancora.

Gli interventi nel Parco – che la precedente amministrazione chiama “riqualificazione” – sono legati, manco a dirlo, ad una finanza di progetto (in sigla Fp) per l’affidamento del trasporto pubblico locale e del terminal bus per la durata di 20 anni. Il promotore della Fp è Gtm (Larivera), che ha in appalto il trasporto pubblico locale di Termoli dal 2007 (l’appalto doveva durare 6 anni, ma è stato più volte prorogato) ed ha anche in concessione il terminal bus dal 2013, per 10 anni. Il fulcro della FP sta nel prospettare al Comune di Termoli un risparmio nel corrispettivo che versa all’appaltatore per il trasporto pubblico locale. Il promotore recupererebbe le minori entrate della gestione degli autobus urbani grazie ad interventi imprenditoriali consentiti dal Comune. Tra questi, il più importante riguarda proprio la “riqualificazione” del Parco, di cui ora dirò (sarebbe troppo lungo e complesso trattare tutto in un solo articolo, conto di illustrare in altri articoli le molte facce di questa Fp).

Attualmente nel Parco esiste un parcheggio con 65 stalli, tutti gratuiti, ubicato nei pressi del cancello 1 (è il primo ingresso che si incontra percorrendo Via del Molinello dal vecchio ospedale in giù). Dopo il parcheggio c’è una strada, teoricamente interdetta al traffico (c’era una volta una sbarra che impediva l’accesso), che attraversa il Parco per tutta la sua lunghezza. La Fp prevede di ampliare il parcheggio esistente, aggiungendo ai 65 stalli esistenti altri 60, e di realizzare altri due parcheggi: uno lungo tutta la successiva strada, con 145 stalli, ed un altro in fondo alla strada, con 95 stalli. Si passerebbe così da 65 a 365 stalli, di cui 240 a pagamento, 110 gratuiti con disco orario (un’ora) e 15 per disabili. Ampliare il parcheggio nei pressi del cancello 1 può essere anche accettabile, ma gli altri due parcheggi proprio no, per due motivi: 1) verrebbe sottratto al Parco circa mezzo ettaro di verde; 2) il versante sinistro del Parco si trasformerebbe da area pedonale in area aperta al traffico veicolare. C’è infine l’aspetto costo del parcheggio, che diventerebbe un disincentivo all’utilizzo del Parco.

Ma la “riqualificazione” del Parco non si ferma ai parcheggi. Il pezzo forte è la copertura della nuova piscina olimpionica. Com’è noto, nel Parco (cancello 2, versante destro) esistono alcuni impianti sportivi ed il Teatro Verde. Tra gli impianti sportivi c’è una piscina che ha funzionato per poco tempo ed è andata in abbandono per difetti della vasca. Finalmente la Regione ed il Comune (amministrazione Sbrocca) hanno trovato i fondi per demolire la struttura in abbandono e realizzare una nuova piscina, con vasca olimpionica (50 metri). Il 9 maggio 2019, con determina dirigenziale n. 1000, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla Nikante Costruzioni srl di Ripalimosani, per un importo totale di 1.187.615 euro, di cui 600.000 a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 ed il resto a spese del Comune.

Sarebbe tutto perfetto, se non fosse che per la piscina in fase di realizzazione non è stata prevista la copertura, il che ne riduce notevolmente la fruibilità. La copertura della piscina è stata invece prevista tra le opere da realizzare con la FP, ma non si tratterebbe di una semplice copertura, bensì di un fabbricato (una torre?) «idoneo ad accogliere attività ad uso pubblico (ristorazione, palestra, sale conferenze, ecc.)» (Elaborati grafici, pag. 14). A pag. 30 della Relazione tecnica si conferma che «La proposta di intervento prevede anche la realizzazione di una tipologia di copertura [della piscina] che consente l’utilizzo per attività sportive e di ristorazione.». La piscina, il ristorante, la palestra, nonché l’adiacente chiosco bar, sarebbero dati in gestione esclusiva al promotore per tutta la durata della FP. Di questa copertura non possiamo dire altro, perché in tutta la documentazione della FP non c’è nient’altro. Non c’è una pianta, un prospetto, uno spaccato, un rendering, non c’è neanche il preventivo di spesa. Non c’è niente di niente. È un mistero come la giunta Sbrocca abbia potuto approvare il progetto di fattibilità delle opere connesse alla FP (delibera n. 68 del 18 marzo 2019), quando dell’edificio da costruire sopra la nuova piscina non c’è progetto di sorta.

Tra gli interventi nel Parco è prevista la costruzione di un’area giochi coperta da una tensostruttura. Se è discutibile l’idea di realizzare in un parco un luogo dove i bambini possano giocare al chiuso, sicuramente è sbagliata la collocazione della struttura, che sarebbe sotto il viadotto che scavalca il Parco, trascurando il rischio di caduta di oggetti dall’alto, se non di cedimenti dello stesso viadotto.

Da ultimo c’è da dire che l’intero Parco verrebbe dato in gestione ventennale al privato.