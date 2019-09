La sentenza: il senso dell'onore di Bevilacqua, Carusi e Jannone

LARINO. Le notizie pubblicate da Termolionline sul generale larinese avv. Cesare Bevilacqua hanno fatto riscontrare vasta eco, riuscendo, soprattutto, a far comprendere che i Molisani, prosciolti con formula piena, avevano serbato – immune – il senso dell’onore e del prestigio. Appare doveroso riferire che, durante il ventennio fascista, i corregionali più in vista non si sporcarono le mani. Come si ricorderà il Bevilacqua era stato l’alto vice-Presidente del Tribunale speciale del Regime; e, con lui, c’erano altri due corregionali. l’on. Mario Carusi e l’avv. Eugenio Jannone, rispettivamente giudice e componente della Commissione istruttoria del succitato supremo organo giudicante.



Dei tre (attingo dalle fonti messe a disposizione dal dr Berardo Mastrogiuseppe), l’alto ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale era stato il maggiore indiziato; ma, a suo proposito, la sentenza recitò testualmente:”Mentre nulla si è accertato a suo danno, molto si è detto a suo favore da funzionari ed avvocati, confermando così quella fama di Presidente, equo ed equilibrato, che il suo nome godeva. Ed invero non vi è stato alcuno che abbia di lui potuto dir male. Rispettoso dei diritti della difesa, forse perché già avvocato, amava studiare bene i processi e, nel dirigere i dibattimenti, cercava di chiarire i punti oscuri e lasciava poi piena libertà ai giudici di decidere secondo le loro convinzioni. Si deve a ciò se, da parte della Presidenza del Tribunale, non gli vennero mai affidati processi gravissimi e se, ad un certo momento, lo si defenestrò , trasferendolo a vice-Presidente della Sezione istruttoria. Una conferma dei sentimenti non faziosi o settari che guidarono il Bevilacqua nell’esercizio delle sue funzioni la si ricava dal suo atteggiamento successivo al 25 luglio 1943. Doveroso, quindi, proscioglierlo per non avere commesso il fatto”.

Opportuno, a questo punto, sottolineare che persino gli avvocati avversari (di estrazione comunista) convenirono con quanto riferito in sentenza, sollevandolo da ogni addebito.

Claudio de Luca