Vietri vecchio e nuovo, ma l'Asrem versa i tributi a Palazzo Ducale?

LARINO. Giorni fa Termolionline ebbe a chiedersi se, per l’imponente costruzione che, sino a qualche anno addietro, ha avuto ad ospitare l’Ospedale civile di zona “Vietri”, venissero corrisposti dall’AsReM gli importi eventualmente dovuti al Comune di Larino per l’imu e, conseguentemente, per la tassa sui rifiuti. Analoga domanda la testata pose per la Sede del vecchio edificio ospedaliero di via Marra in cui, oggi, operano numerosi ambulatori. Curiosamente, da Palazzo ducale, dove si preoccupano di replicare persino per sottolineare sciocchezze di poco conto, non è mai arrivata alcuna precisazione al riguardo. Segno che la domanda era inatteso, mentre non si stava parlando di un importo di poco conto, bensì di tributi che, ove non esatti, non sarebbero più acquisiti dall’Ente una volta trascorsi 5 anni. E che l’AsReM (ma soprattutto il Comune percettore) avrebbero dovuto porsi il problema sarebbe stato più che palese, attesa la posta in gioco.



Non va scordato che, con il riordino della materia sanitaria, l’Usl venne trasformata in ‘azienda’ e configurata come ente strumentale della Regione, dotato di personalità giuridica pubblica nonché di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, finalizzata ad assicurare i livelli di assistenza secondo gli ‘standards’ nazionali nel proprio ambito territoriale. Va pure tenuto conto che lo stesso Consiglio di Stato ha avuto occasione di sottolineare (Sez. V, n. 4484/2007) che un’Azienda sanitaria dev’essere considerata un ente distinto ed autonomo che dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata e che agisce mediante atti di diritto privatistico alla pari di qualunque altro imprenditore. Ciò posto, ove i tributi suddetti fossero dovuti, cosa impedisce al Palazzo di prodigarsi per conseguire il dovuto?

E c’è anche un precedente che tocca il Comune da vicino. Vogliamo ricordare (a noi stessi) che, sotto il sindacato-Notarangelo, gli amministratori succeduti … al Duca richiesero (ed ottennero) dall’Enel la medesina imposta (che oggi dovrebbe essere notificata all’AsReM); e che, allora, senza rispondere colpo alcuno, i dirigenti dell’Ente per l’energia elettrica conferirono al Comune di Larino oltre un milione e mezzo di euro che – poi – servirono a saldare una serie di debiti tra cui vanno segnalati quelli dovuti agli Eredi Carnevale-Caprice per certe espropriazioni di terreni praticate a suo tempo in c.da Piane di Larino. Quella di allora fu la scoperta dell’uovo di Colombo, però ci fu chi ebbe l’ardire di farlo con un ‘gigante’ come l’Enel. Perché allora la Giunta Puchetti non si attiva di nuovo, contro la Regione, nell’intento di rimpinguare le fonti economiche dell’Ente? Forse che lo impediscono le opportunità politiche? Ma non conta prima l’interesse della Città? Fu per questo che la Giunta Notarangelo volle provarci, ai tempi di Frattura. E non crediamo che oggi un Toma possa essere più temibile di un Ente di Stato che, peraltro, decise di versare alle casse locali quanto dovuto, senza tentennamento alcuno. Sembrerebbe che, stavolta, chi debba agire, abbia raccolto la sindròme del caporale.

Tutto quanto è stato raccontato (vogliamo ricordarlo) nasce da una notizia pubblicata da il ‘Fatto quotidiano’. Il giornale diretto da Marco Travaglio ha riferito che il Comune di San Giovanni Rotondo pretende 2 milioni di euro dalla Santa Sede per l’Imu non versata sull’Ospedale di Padre Pio che è di proprietà dell’immobiliare “Casa sollievo della sofferenza”, gestrice di una struttura d’eccellenza di 900 posti-letto, a cui l’Ente locale ha notificato avvisi di accertamento salatissimi. La Fondazione è presieduta dall’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo Ecco perché viene da chiedersi se l’Azienda privata, che cura l’esazione dei tributi locali larinesi, sia stata allertata dalla dott.ssa Colalillo, Responsabile della Ragioneria comunale, a tale proposito.

Claudio de Luca