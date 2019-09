I "Piccoli Comuni del Welcome" fanno rete per l'integrazione

URURI. Come realizzare progetti imprenditoriali in piccoli comuni garantendo l’integrazione? Quelle che apparentemente potrebbero sembrare delle idee contrastanti, possono, invece, essere in sintonia. In che modo? Se ne è parlato nel corso di un dibattito svoltosi a Ururi presso il Caffè Letterario insieme ad eminenti personalità che hanno fatto comprendere alla platea di astanti come difendere la propria identità culturale di piccolo comune non cozza affatto con l’accoglienza e l’integrazione dei migranti soprattutto quando alla base dell’azione ci sono validi progetti artigianali ed imprenditoriali che mettono insieme italiani e migranti per risollevare piccole comunità che, altrimenti, si dirigono verso la desertificazione.

Il sindaco Raffaele Primiani, nel suo saluto iniziale, ha annunciato che il Comune di Ururi ha aderito ufficialmente, con delibera di giunta, all’iniziativa della “Rete dei Piccoli Comuni del Welcome” perché oggi «fare rete è fondamentale per non sentirsi soli». Come hanno spiegato i relatori, in primis Suor Lidia Gatti, direttrice Caritas diocesana Termoli-Larino e don Nicola De Blasio, direttore Caritas diocesana di Benevento, si tratta di un progetto che parte dalla Caritas di Benevento dove sono stati avviati molti progetti artigianali e micro imprese con l’apporto degli autoctoni e dei migranti.

L’obiettivo è quello di riscoprire le potenzialità, le caratteristiche di un territorio replicando progetti che fanno rivivere i nostri territori che andrebbero incontro allo spopolamento ma che, al tempo stesso, pur consapevoli del fatto di perdere ingenti fette di popolazione che vanno via, vedono in malo modo i nuovi arrivati ovvero i migranti. Il modo migliore per integrare i nuovi arrivati è impegnarli, insieme agli autoctoni, in progetti di sviluppo concreti che diventano, come ha detto anche la vicesindaco Laura Greco, un’ancora di salvezza per chi rimane e per chi arriva.

Come ha spiegato Luca Scatena, coordinatore del progetto Sprar “Rifugio Sicuro”, la particolarità della Rete dei Comuni del Welcome è quella di aver messo insieme i bisogni degli italiani ed i bisogni dei migranti perché tutte le fragilità hanno la stessa dignità e non si possono creare ghettizzazioni. In parole povere, come ha esemplificato Angelo Moretti, direttore Generale Consorzio “Sale della Terra” e referente “Rete dei piccoli Comuni del Welcome”, «in un’Europa che rappresenta solo il 5% della popolazione mondiale e verso il 2050 sarà soltanto il 4%; in un’Europa fatta di piccoli Comuni e in un’Italia costellata di campanili dove i bisogni, le povertà aumentano, si può ambire a diventare delle comunità ad esclusione zero. L’accoglienza da assistenzialismo può trasformarsi in business, pensando a strategie di sviluppo consone al territorio e rimettendo in circolo ciò che già esiste ma che, per un motivo o per un altro, negli anni, è stato abbandonato. In questo modo italiani, migranti, tutti lavorano in un’unica direzione, quella del territorio in cui sono nati o in cui sono capitati, risollevando i piccoli comuni emarginati e sentendosi tutti un’unica comunità!».