TERMOLI. In occasione della campagna di sensibilizzazione della ditta Rieco Sud sulle spiagge termolesi,

abbiamo seguito una delle ultime giornate della campagna presso il Lido delle Sirene.

Abbiamo posto alcuni interrogativi all'ufficio comunicazioni che molto gentilmente e cortesemente ci ha concesso del tempo, rispondendo alle nostre domande.

Campagna promozionale e di sensibilizzazione della ditta Rieco Sud lungo i litorali termolesi, come è andata?

"La campagna estiva 2019 di sensibilizzazione ambientale sulle spiagge è stata un vero successo, una campagna itinerante sui lungomari nord e sud durata 2 mesi anche grazie ai balneatori, i quali ci hanno ospitato con grande entusiasmo nei loro stabilimenti. Abbiamo fornito informazioni generali sulla corretta raccolta differenziata, distribuito le nuove brochure informative, i calendari, le buste biodegradabili e cappellini colorati che i bambini hanno apprezzato moltissimo. Le due motivatrici ambientali Rieco Sud hanno raccolto anche numerosi suggerimenti costruttivi di cittadini desiderosi di migliorare ancora la raccolta".

Quali sono le difficoltà maggiori riscontrate e che l'utenza vi porta a conoscenza?

"Oggi le criticità con cui abbiamo a che fare riguardano soprattutto gli abbandoni dei rifiuti sul territorio comunale, le cosiddette discariche open air, presenti sia in centro che nelle periferie. Purtroppo a fronte della stragrande maggioranza dei cittadini che rispetta le regole emerge sempre una piccola minoranza che infrange le norme ambientali. All'inizio della nuova gestione un'altra difficoltà diffusa era il conferimento del secco residuo: soltanto 9 mesi fa sembrava inconcepibile tenere in casa il rifiuto indifferenziato per una settimana intera, ma oggi chi fa bene la raccolta si è reso conto che il quantitativo del residuo secco è irrisorio. Basti pensare che nei Comuni più virtuosi tale frazione viene raccolta ogni 15 giorni".

L'utenza è collaborativa o si riscontrano ancora diverse divergenze sull'applicazione delle vostre regole in materia di raccolta differenziata?

"Questa campagna di sensibilizzazione in mezzo alla gente è stata utile anche per l'azienda; ci siamo resi conto che i termolesi non solo fanno la raccolta differenziata ma hanno voglia di migliorarla, in tutti i suoi aspetti. La percezione è che finalmente anche da noi stia nascendo una cultura ambientalista che abbraccia diverse tematiche, dalla plastica nei nostri mari alla corretta separazione dei rifiuti, si sta alzando l'asticella del senso civico. Il passaggio successivo dovrà essere quello di percepire le problematiche ambientali come delle emergenze da affrontare nell'immediato, è necessario che tutti sentano l'urgenza di fare qualcosa ora per salvaguardare l'ambiente".

La Rieco Sud ha in mente qualche novità nell'immediato che possa agevolare al meglio le utenze più in difficoltà e ci riferiamo a coloro che abitano nelle estreme periferie?

"Nelle zone periferiche stiamo svolgendo un grande lavoro di riorganizzazione della raccolta con la sostituzione delle batterie condominiali con i mastelli individuali per i piccoli condomini. È un metodo efficace per scoraggiare gli abbandoni illeciti e tenere pulita la città, contestualmente ai controlli intensificati da parte delle Autorità preposte. Inoltre in questi giorni sono partiti i tavoli tecnici e gli incontri con l'Amministrazione comunale dove si stanno discutendo le varie criticità e le possibili soluzioni e più in generale si sta concordando una programmazione congiunta su cui lavorare. Non è semplice trovare una soluzione a situazioni critiche che si sono cristallizzate negli anni ma con il lavoro sinergico di tutti i soggetti preposti si possono ancora migliorare gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi mesi. Il 70 per cento di rifiuto differenziato a Termoli non era mai stato raggiunto dal 2009, anno in cui è entrata in vigore la Rd. La Rieco Sud in questi primi mesi di gestione ha messo in campo tutte le sue forze per conoscere al meglio il territorio e le problematicità ad esso connesse. La presenza assidua sul territorio comunale dei vertici aziendali e quella quotidiana del capo area ha permesso di centrare gli obiettivi fissati. A tal proposito l'Azienda ci tiene a ringraziare tutti i cittadini di Termoli, che sono i veri protagonisti della raccolta differenziata».