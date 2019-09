San Martino in Pensilis abbraccia Mario Totaro

SAN MARTINO IN PENSILIS. Ci sarebbe voluta una chiesa madre infinitamente più grande per poter accogliere tutti coloro che avrebbero voluto assistere ai funerali di Mario Totaro, punto di riferimento della comunità di San Martino in Pensilis, che si è spento a 85 anni nella serata di ieri, presso la propria abitazione.

Esequie celebrate oggi pomeriggio, dalle 17.30.

Il parroco don Nicola Mattia ha evidenziato l’umanità e l’umiltà di una persona che nonostante avesse cariche politiche importanti pensava sempre alle famiglie meno abbienti e come poterle aiutare. Perennemente presente nel suo paese, nella sua comunità a San Martino in Pensilis, ma punto di riferimento politico importante e figura di spicco in tutto il Molise. E’ stato sempre solidale con tutti.

Successivamente sono intervenuti anche il sindaco Giovanni Di Matteo e Antonio D’Ambrosio, che ha parlato di un uomo combattivo che non aveva paura della morte definendola apostola di virtù e di libertà.