Uragano Dorian, l'allerta anche sulla città gemellata di Pompano Beach in Florida

TERMOLI. L’uragano Dorian sta facendo davvero paura e negli Stati Uniti, dopo il passaggio già devastante sui Caraibi, stanno temendo il peggio.

Tra le località della Florida esposte a questa calamità naturale c’è anche la città gemellata con Termoli di Pompano Beach.

Il sindaco della realtà turistica atlantica ha pubblicato un post, con cui «In previsione dei venti tropicali, la città di Pompano Beach ha sospeso le tasse nel parcheggio del molo e permette al pubblico di parcheggiare gratuitamente i propri veicoli fino a 24 ore dopo l'evento meteo. Si ricorda al pubblico di non parcheggiare in qualsiasi area, specie quelli di ritrovo, in quanto questi veicoli saranno rimossi per garantire la sicurezza pubblica».

Solidarietà da Termoli ai residenti e all’amministrazione di Pompano Beach arrivano dal consigliere Francesco Rinaldi, tra i promotori del gemellaggio. «La città di Termoli segue con ansia le sorti uragano Dorian per la città di Pompano beach in Florida, gemellata con Termoli. La nostra Città augura un in bocca al lupo al sindaco Rex Hardin».