Samara Challenge, le mamme contro il gioco horror: «Spaventa i bambini»

TERMOLI. Si chiama Samara Challenge il nuovo scherzo horror che prende ispirazione da Samara Morgan, la protagonista del film horror “The Ring”.

Consiste nell'aggirarsi per le strade - preferibilmente di notte - con una veste bianca e capelli (o parrucca) lunghi e scuri calati sul volto, scortata a distanza da amici che riprendono la passeggiata in attesa di spaventare un passante, così da filmare le loro reazioni per poi postarle sui social e avere like.

Ma non sempre le cose vanno come dovrebbero andare e spesso le reazioni dei passanti sono abbastanza pericolose.

Le prime “apparizioni” si sono registrate in Sicilia, per poi arrivare anche nella Capitale dove una “ragazzina travestita da Samara” è stata addirittura presa a calci da un gruppo di adolescenti per nulla terrorizzati.

In Campania una ragazza ha ricevuto invece un pugno in faccia da un malcapitato che non aveva capito che si trattasse di uno scherzo.

Su Facebook sta girando una fotografia di una "Samara" armata di coltello a Torre del Greco, non è chiaro se si tratti di un coltello vero o di plastica.

A Termoli fortunatamente non esiste alcun caso Samara, ma sui social molte mamme ne parlano già preoccupate, riportiamo alcuni dei commenti:

«Fate attenzioni – scrive Simona – Samara Challange può trasformarsi in un “gioco” davvero pericoloso».

«Mio figlio stasera è rientrato tremante e in lacrime – scrive Rosanna - di solito ha sempre giocato sotto casa tranquillo, ma oggi un bimbo di 10 anni, tira fuori il cellulare e mostra il video di questa Challange, ci ho messo due ore per tranquillizzarlo… ».

Dal gioco al dramma il passo è breve, soprattutto se pur di finire sui social e raccogliere manciate di like si è disposti a tutto, anche agli atti più estremi.

Un fenomeno pericoloso che va fermato sul nascere.