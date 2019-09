«Stop all'autoprescrizione di antibiotici, sono dannosi per sé e gli altri»

TERMOLI. «Gli antibiotici non si devono prendere senza la prescrizione medica perché dannosi per la salute propria e quella degli altri». È un argomento dibattuto da molti anni nella comunità scientifica e non, sul quale torna a fare il punto il dottor Giancarlo Totaro, ex sindacalista della Fimmg-118.

«In questi giorni è bastata una piccolissima epidemia di una malattia virale respiratoria con qualche decimo di febbre simile ad un raffreddore per far ricorrere tantissima gente all'uso autoprescritto o consigliato da incompetenti di inutili antibiotici.

Comportamento da censurare perché dannoso alla salute propria e quella degli altri.

Infatti l'uso indiscriminato degli antibiotici, oltre che essere inutile in questi casi, distrugge la flora batterica saprofita utile presente in molte parti dell'organismo: bocca, intestino, pelle etc, aprendo le porte alle infezioni e facilitando i germi non sensibili agli antibiotici siano virus, batteri resistenti funghi, parassiti etc., selezionando batteri sempre più resistenti agli stessi antibiotici che poi con il contagio vengono trasmessi agli altri.

Bisogna sfatare il mito di prendere gli antibiotici per prevenire le complicanze da infezioni batteriche, tranne casi selezionati dal medico.

Questo aspetto è stato fermamente attenzionato dall'Oms perché l'antibiotico-resistenza sta assumendo una grande rilevanza mondiale che in particolare arreca danni soprattutto ai soggetti più deboli e defedati.

In questi giorni, tranne sporadici casi, praticamente tutti coloro che ho avuto modo di vedere hanno assunto un antibiotico che è stato autonomamente erroneamente ritenuto necessario di fronte a qualche decimo di febbre, mal di gola, rinorrea, dolori muscolari, sudorazione e qualche colpo di tosse.

Tranne diversa prescrizione medica non prendere l'antibiotico quando non serve è anche un dovere nei confronti di tutti ed è lesivo anche della salute di tutti, oltre che della propria.

L'autoprescrizione sta diventando anche un problema sociale sia clinico che economico.

Basta entrare in farmacia in incognito per vedere che una grossa quantità di medicinali i farmaci si acquistano in "autoprescrizione" o dietro consiglio di altre figure professionali che non sono mediche e senza una diagnosi del medico fatta di competenza, conoscenza,preparazione che ha richiesto per uno specialista circa 12 anni di università almeno. Invece succede che tutto si riduce a: la tosse-secca o grassa- richiede uno sciroppo, il mal di pancia un antispastico, una diarrea i fermenti lattici, i disturbi del sonno la melatonina, la stanchezza e l'inappetenza le vitamine, la febbre del bambino la suppostina, quella dell'adulto il paracetamolo, un dolore articolare localizzato la pomatina, per non parlare del pericoloso abuso degli antibiotici autoprescritti che tanto male stanno facendo alla collettività... e così via.

Salvo poi ricorrere alle cure urgenti e costose in ospedale quando le cose vanno male.

L'anamnesi (cioè conoscere le altre malattie di cui soffre il paziente), la visita medica, gli eventuali esami diagnostici, la diagnosi differenziale, la diagnosi definitiva e la prescrizione terapeutica sono inutili orpelli appartenenti ad una veteromedicina ormai ritenuta superata.

Tutto questo in definitiva potrebbe anche far piacere ed essere comodo per il medico che ha anche meno "fastidi" ma fa bene alla salute dei cittadini?

L'esercizio della professione, compresa e soprattutto quella del "dottor web", non avviene più come in passato esponendo lauree false ma è sufficiente fare qualunque cosa in ambito assistenziale per dispensare prescrizioni e "buoni" consigli che poi si traducono nell'autosomministrazione di terapie che sempre possono avere un impatto negativo, anche grave, sulla salute dei pazienti».