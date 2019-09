A ottobre partirà il censimento della popolazione 2019

TERMOLI. Dal mese di ottobre 2019 riparte il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Dal 2018, l’Istat rileva, con un cadenza annuale e non più decennale e non coinvolge tutte le famiglie che dimorano abitualmente sul territorio italiano, ma a campione tra quelle selezionate e residenti in uno degli oltre 2800 comuni d'Italia individuati dall'Istat. Inoltre, solo una parte dei comuni (circa 1.100) è interessata ogni anno dalle operazioni censuarie, mentre la restante è chiamata a partecipare una volta ogni 4 anni. In questo modo, entro il 2021, tutti i comuni partecipano, almeno una volta, alle rilevazioni censuarie.

Tra i comuni individuati c'è anche il comune di Termoli che sarà interessato al censimento fino al 2021 ogni anno.

Ci saranno due forme di rilevazione: una per le famiglie a cui arriverà il questionario direttamente a casa e l'altra effettuata dalle rilevatrici direttamente sul campo.

Le famiglie coinvolte nel censimento hanno l'obbligo legale ad essere censiti e sono passibili di multe in caso di rifiuto.

Come per il 2018 tutto le rilevazioni verranno effettuate in forma digitale.