Hospice, la solitudine dei numeri “ultimi”: i servizi di cui si parla poco

LARINO. La solitudine dei numeri “ultimi”: i servizi di cui non si parla (che pure costano alla Sanità molisana).

Non v’è salute se manca quella mentale; e manco potrebbe esservi assistenza senza i servizi alternativi a quella struttura che – un tempo – si chiamava ‘manicomio’. In Italia i pazienti affetti da tali patologie sono 2.500.000; e la ventesima regione conta un gran numero di soggetti che ne sono afflitti. Per avere un’idea della potenzialità assistenziale locale può dirsi che, nei suddetti servizi, appare dominante la pratica della psichiatria farmacologica che, dopo di avere somministrato le terapie compensative, ributta fuori il paziente nel giro di 7-15 giorni. In effetti il ricoverato viene semplicemente ripreso in carico alla prossima crisi, in modo da tamponare semplicemente le varie emergenze. La conseguenza? I familiari si sentono soli di fronte alla malattia dei propri cari; e denunciano l’assenza di una rete pubblica in grado di mettere in relazione servizi sul territorio e continuità terapeutica.

Di qui l’utilità offerta dai vari sodalizi privati operativi in proposito. A risentire maggiormente i disagi è la fascia compresa tra i 23 ed i 53 anni; che, praticamente, è quella più produttiva della popolazione. I Servizi psichiatrici ospedalieri sono operativi a Campobasso, in Termoli ed in Isernia. E’ lì che si pratica il trattamento sanitario obbligatorio. Ieri erano i Sindaci ad ordinare i ricoveri nella loro veste di Autorità locali di P.s. Oggi sono ancora i primi cittadini a spedire i pazienti nelle Divisioni psichiatriche degli ospedali, ma operando nella veste di Autorità sanitarie locali. Se non è zuppa, è pan bagnato!

Un discorso più o meno analogo può essere instaurato per i Consultori entro i cui ambiti l’‘èquipe’ non dovrebbe attendere che siano le donne ad accedere alla struttura per uscirvi al fine di intercettare essa stessa i bisogni di salute di ciascuna, frequentando soprattutto le scuole. Questi luoghi di salute vanno riducendosi sempre di più. Secondo le fonti ministeriali, in Italia ve ne sono circa 2.200 (dai 204 dell’Emilia-Romagna ai 7 del Molise). Con la legge n. 34/1996 vennero fissati dei parametri per cui doveva esserne istituito uno ogni 20.000 ab. nelle aree urbane ed uno ogni 10.000 in quelle rurali. Il Molise non ha rispettato manco queste prescrizioni, mantenendosi sempre al di sotto del proprio ‘standard’ demografico; ma la presenza effettiva delle strutture sul territorio nazionale si riduce ad un Consultorio ogni 57mila ab.

Venti anni fa le Regioni furono finanziate (legge n. 39) per realizzare gli ‘hospice’ dove oggi risultano ricoverati 250mila persone: i cosiddetti ‘malati dimenticati’. Si tratta di pazienti accolti solo nella fase terminale della propria patologia, quando la guarigione non sia più possibile ed il loro stato è quello di una quotidiana sofferenza totale che si esprime sia a livello fisico che psichico e sociale. In sostanza gli ‘hospice’ sono strutture nate per somministrare assistenza agli ammalati affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione ed a prognosi infausta. Ad esservi accolti sono soprattutto i pazienti affetti da patologie neoplastiche necessitanti di assistenza palliativa e di supporto. Per gli Italiani le cure di fine-vita rappresentano un vero e proprio diritto cui, in qualche modo, lo Stato ha dovuto dare risposta. Una indagine-Ipsos ha posto in evidenza di quanto sia cresciuta la notorietà, la percezione della necessità e dell’utilità di queste cure rispetto ad ieri; perciò gli ‘hospice’ sono aumentati da 10 a circa 200. Una di queste scialuppe di salvataggio per persone sole (o per coppie di anziani malati) è stata allocata a Larino e si presenta come un dignitoso albergo. L’associazione preposta è una organizzazione di volontariato nata nel 2006 per promuovere, sostenere e diffondere la cultura e la pratica delle cure palliative, integrandosi con le strutture già operative sul territorio.

La “Madre Teresa di Calcutta” si sviluppa su di un’ampia superficie, con 16 camere di degenza fornite di ogni ‘comfort’ adatto alla tipologia di assistenza. Offre anche spazi sociali comuni in cui ammalati e familiari possano stare insieme. La potenzialità ricettiva è di circa 300 ospiti per anno.

Claudio de Luca