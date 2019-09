Il tempo peggiorerà di nuovo, venerdì previste altre piogge

TERMOLI. Meteo in fase instabile in questo primo scorcio di settembre.

Gli esperti di Meteoinmolise.com riferiscono che «Sulla nostra penisola è atteso un nuovo peggioramento meteo, a causa dell’ingresso di un nucleo perturbato di provenienza nord-occidentale

FASE ATTUALE: Nelle ultime ore si sono compiute le prime manovre che conducono a passo spedito verso l’esordio della stagione autunnale. A partire dalla giornata di domani i modelli matematici prevedono infatti, il passaggio di una nuova perturbazione accompagnata da valori di temperatura che saranno destinati ad una flessione piuttosto sensibile, quantomeno per le regioni dell’Italia settentrionale, dove l’aria fredda arriverà per prima e farà sentire i suoi effetti già entro la mattinata di giovedì. Tra venerdì e sabato l’aria fresca raggiungerà rapidamente anche le regioni del centro e del sud.

METEO DOMANI IN ITALIA: Al Nord peggiora a partire dalle Alpi con piogge e rovesci in intensificazione dal pomeriggio e in estensione a Piemonte, Lombardia e Liguria con fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. Qualche fenomeno in arrivo anche sull’alto Triveneto, tempo migliore altrove. Al Centro in prevalenza soleggiato, ma dal pomeriggio addensamenti lungo l’Appennino con qualche fenomeno isolato possibile sull’alta Toscana e in Abruzzo. Al Sud ancora instabile in Sicilia con piogge e temporali, instabilità in aumento su Calabria tirrenica, Lucania con alcuni temporali nel pomeriggio, meglio sugli alti settori.

Mercoledì: giornata piuttosto stabile. Qualche nube nella prima parte del giorno nelle aree interne, mentre sulla costa cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Venti da moderati a deboli all’interno, ancora sostenuti settentrionali sulle aree costiere. Mare mosso. Temperatura in lieve aumento nei valori massimi.

Giovedì: poche variazioni rispetto alla giornata precedente. Sia al mattino che nel pomeriggio, cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Da segnalare solo qualche addensamento sui rilievi nel pomeriggio. Venti in attenuazione. Mare da mosso a poco mosso. Temperatura stazionaria.

Venerdì: poco nuvoloso al mattino con ampi spazi soleggiati e schiarite estese. Addensamenti consistenti nel pomeriggio accompagnati da precipitazioni inizialmente all’interno ma senza escludere, in serata, un parziale interessamento della costa. Ventilazione in rinforzo. Mare da poco mosso a quasi mosso. Temperatura in diminuzione».