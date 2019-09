TERMOLI. A quasi una settimana dalla manifestazione di solidarietà "Termoli d'Amare" organizzata dal Lions Club Termoli Tifernus con il supporto della Confraternita della Misericordia, service giunto alla quarta edizione, il presidente del club Tifernus Paolo Panichella ci ha fornito i dati ufficiali del resoconto dell'evento benefico: "Sì, volevo dare notizia che sono stati raggiunti tutti gli obbiettivi che c'eravamo prefissati. Proprio grazie alla raccolta di questi fondo, saremo in grado di donare 9.300 euro alla comunità di Corgneto.

Quest'anno nello specifico come negli altri anni dove abbiamo aiutato i paesi terremotati del nostro distretto Lions. Oltre a questo acquisteremo sei sedie a rotelle da spiaggia per persone non autosufficienti.

Queste sedie a rotelle verranno date in comodato d'uso a lidi o piscine ancora da individuare.

Per questa giornata vogliamo ringraziare il governatore Tommaso Dragani, il primo vice governatore Francesca Romano Vagnone, il presidente della fondazione Pdg Marcello Dassori, il presidente della prima e seconda circoscrizione Giuseppe Cortesi, presidente zona B settima circoscrizione Mariangela Martella e ai numerosi presidenti Officer e tutti i soci distretto 108 A che sono comunque venuti o che c'hanno dato il loro supporto, e naturalmente tutti gli sponsor che hanno permesso fattivamente poi di organizzare questa fantastica serata e come abbiamo detto la Misericordia, il sindaco e tutte le autorità intervenute che ci hanno sempre aiutato sia per la parte burocratica che quella pratica."