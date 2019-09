Carlo Cappella, nasce il sito che racconta il grande amore per Termoli

TERMOLI. La città di Termoli gli ha reso omaggio, col contributo di un privato, con la statua in bronzo alla fine di Corso nazionale. Parliamo di Carlo Cappella, a cui è intitolata anche la seconda torretta sul Belvedere.

Uno dei suoi nipoti che vivono a Milano, Enrico Cappella, figlio di Costanzo, ci ha dato una bellissima notizia che da oggi sarebbe stato visibile per tutti i suoi estimatori il sito web www.carlocappella.net, un sito elaborato proprio da lui Enrico, che così facendo ha voluto come chiudere in uno scrigno prezioso tutto il materiale patrimonio della cultura e tradizione termolese che ha saputo regalarci il grande Carlo Cappella.

Quello che è stato Carlo Cappella lo riassume Rosa Maria Cappella Laquaglia subito quando apri il sito nella homepage e che recita questo: “Carlo Cappella che con passione, dispendio di forze e di denari, spinto dal grande amore per la sua terra, ha suscitato in molti la sua stessa passione e che, con la ricerca certosina di documenti storici, usi, costumi, modi di dire e proverbi della nostra gente, ha fatto sì che tutti i termolesi possano dire: Paèse mï' quande si'bbèlle".

Si questo è stato davvero un grande personaggio per la cultura e tradizione termolese Carlo Cappella e chi più di lui ha meritato quella statua che raffigura la sua persona mentre con una tavolozza di colori una delle sue tante qualità la pittura, guarda il suo grande amore Termele 'u Paese Vichhie e idealmente lo mette dipingendolo che più bello non può sulla sua tela preferita.

Ci congratuliamo con suo nipote Enrico, figlio del fratello Costanzo e nipote anche della sorella di Carlo la professoressa Filomena, per aver offerto a noi termolesi che stravedevamo per Carlo, una persona sempre disponibile con grandi e piccini che volevano sapere qualcosa di più sulle qualità della nostra città, non ci sono infopoint o altre diavolerie tecnologiche che potessero sapere di Termoli meglio di lui che fino all'ultimo, quando la malattia lo ha sconfitto e non ha potuto più andare nel suo eremo, la torretta.

Era sempre pronto a dare nozioni, indicazioni a tutti, scolaresche intere andavano da lui per saper e imparare il dialetto termolese e farsi raccontare fatt' e fattarille, recitare le sue poesie e vederlo all'opera mentre dipingeva rigorosamente tutto quanto era Termele, san Bassele, la processione a mare, quella in città.

Tutto questo grazie all'opera di Enrico suo nipote, lo potete ritrovare su questo bel sito a Carlo dedicato e che tutti i termolesi dint 'u core devono andare a visitare perché tutti davvero tutti coloro che oggi hanno seguito il suo esempio continuando la sua opera di storici, poeti, narratori e altro debbono andando a visitare questo sito in qualche modo rendere un doveroso omaggio verso chi non è affatto azzardato ma doveroso definire un maestro, grazie Enrico per averci fatto questo regalo: www.carlocappella.net.