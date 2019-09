Samara Challenge avvistata a Termoli: non datele corda

TERMOLI. Il "Samara Challenge" purtroppo si è manifestato anche nella nostra cittadina, infatti, nelle ultime ore sui social stanno circolando video e foto di una presunta “Samara” che ieri notte si aggirava nel quartiere San Pietro e in zona Porticone.

Qualcuno travestito dalla famosa Samara di "The Ring" cammina lentamente per le strade con lo scopo di spaventare i passanti, soprattutto altri giovani, che non esiterebbero a fotografarla e filmarla per poi condividere il tutto sui social.

Si tratta di un gioco che sta dilagando in diverse città, ma quel che è certo è che lo scherzo non è ben gradito e sta suscitando molti malumori e preoccupazione soprattutto tra gli adulti.

Un gioco di per sé innocuo ma che può trasformarsi in una trappola anche per gli stessi giocatori, che com’è successo, rischiano di spaventare i passanti più del dovuto mettendo così a rischio la propria incolumità.

Il caso di Samara ricorda molto alcuni episodi avvenuti nel 2014 quando esplose il fenomeno del “Clown Picchiatore” alcune persone andavano in giro con maschere da pagliaccio a spaventare e picchiare i passanti. Tutto era nato da un video su YouTube che sembrava reale, quando in realtà erano tutti attori, anche le persone spaventate.

Questa sera secondo alcune voci social è prevista una comparsa di Samara nel quartiere di Difesa Grande.

Cosa si può fare per arginare questo fenomeno?

Il trucco sta nell’ignorare completamente questa Samara, non reagire d’impulso e avvertire immediatamente le forze dell’ordine.

Ricordiamo che i seguaci e gli emulatori del Samara Challenge, rischiano una denuncia per procurato allarme.