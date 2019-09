Crisi idrica verso la soluzione, torna l'acqua a Petacciato e Montenero di Bisaccia

PETACCIATO. E’ durata un giorno e mezzo la crisi idrica, l’ennesima della stagione estiva al crepuscolo, nelle comunità di Montenero di Bisaccia e Petacciato. L’azienda speciale Molise Acque ha reso noto che questa mattina è arrivata la ditta specializzata nel cantiere dell’impianto di sollevamento di Guglionesi.

Era già stato smontato il vecchio interruttore, quello che ha smesso di funzionare e ha causato la sospensione del flusso idrico. A Montenero di Bisaccia l’acqua è tornata per le 17, ma fino alle 23-24 non sarebbe stato comunque possibile riempire i serbatoi e rimettere in distribuzione l’acqua potabile, a causa dei tempi tecnici. Stessa situazione anche a Petacciato, che aveva diffuso questo messaggio «Si porta a conoscenza della cittadinanza che per via dell’interruzione del flusso idrico in ingresso si provvederà alla chiusura totale del flusso fino ore 7 di giovedì mattina.Si tiene a sottolineare che i disagi non sono imputabili al Comune che cerca di garantire al meglio il servizio restando costantemente in contatto con Molise Acque ed adottando all’occorrenza le azioni più opportune. Si ribadisce la necessità di utilizzare l’acqua solo ed esclusivamente per uso domestico», il messaggio del sindaco Roberto Di Pardo. Il primo cittadino di Montenero, Nicola Travaglini, avrebbe polemizzato sulla solita mancanza di puntuali comunicazioni inerenti il guasto.

Successivamente, lo stesso Di Pardo ha aggiornato la situazione: «Mi preme innanzitutto scusarmi con tutti per il grave disagio pur non essendo lo stesso imputabile al comune. Da un’oretta circa si sono create le condizioni per poter tornare ad erogare l’acqua in maniera normale. Purtroppo le condutture sono vuote e questo richiederà un po’ di tempo per il ritorno alla normalità. Abbiamo chiesto a Molise Acque di erogarci più litri per evitare la chiusura notturna in modo che domattina, già dalle prime ore, si possa raggiungere tutte le utenze. Inutile ribadire l’uso dell’acqua solo per fini domestici. Grazie per la comprensione».