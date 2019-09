Ordinanza Martini e Carresi, c'è Speranza... convocata la commissione

SAN MARTINO IN PENSILIS. L’aver inasprito il contenuto dell’ordinanza Martini, a opera della quasi ex Ministra Giulia Grillo, che sarà sostituita oggi dall’esponente di LeU Roberto Speranza al Ministero della Salute, ha messo in moto già a settembre la Commissione Carrese 2020. Il sindaco di San Martino in Pensilis ha convocato per il giorno 6 settembre la Commissione comunale per la Carrese 2020. «La questione, chiaramente, riguarda solo San Martino. Ricordo invece che l'incontro generale, con autorità e carri di tutti e quattro i paese, si terrà il 29 settembre prossimo», riferisce il presidente dell’Unione Carresi Pasquale Di Bello.

Assieme all’Unione Carresi, sono stati invitati i tre Carri di Giovani, Giovanotti e Giovanissimi, il parroco don Nicola Mattia e il vescovo Gianfranco De Luca, nonché i capigruppo presenti in Consiglio comunale. «Nulla è perduto – ha sottolineato Nicola Vitale, dell’Unione Carresi - se lo Stato e il Ministero della Salute vogliono i percorsi per le Carresi secondo quanto prevedono per le gare di velocità al galoppo fra cavalli la cui vittoria viene attribuita al cavallo e non al Carro, mettessero mano al portafogli e finanziassero i progetti che una volta realizzati secondo le indicazioni e ciò che pretendono (Veterinario e Tecnico del fondo) e si assumano anche l'onere e la responsabilità di autorizzare, modificando anche gli articoli 141 e 141bis del Tulps». Intanto, è già partito l’appello al Ministro in pectore Speranza, attraverso l’istanza con cui è stata chiamata in causa la deputata di LeU del Basso Molise Giusy Occhionero.