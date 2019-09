Maghi e veggenti, anche in Molise c'è chi si rivolge all'occulto

MOLISE. Gli Italiani in contatto con i maghi (o con le sètte esotèriche) sarebbero ben nove milioni. Di questi il 55% sono donne ed il 45% uomini. L’età media dei coinvolti ha 45 anni. In questa fascia il 33% ha conseguito la licenza elementare, il 37% la licenza media ed il 30% vanta un diploma od una laurea. Le sètte operanti in Italia sarebbero 700 ed i maghi quasi 10mila. La regione che vanta il maggior numero di questi ultimi non è la Campania (o il Molise) bensì l’inimmaginabile Lombardia. Ma la 20esima ha pure i suoi che, spesso, si definiscono “prof. in scienze occulte” forse perché nessun altra disciplina gli è nota. In quanto a tariffario, si parla di 200 euro per un amuleto e di 500 (o 600) per una fattura contro il malocchio.

Ma, se queste sono le cifre, le cronache raccontano anche di persone che hanno perso tutto oppure sono state abbandonate dalla famiglia, vittime di ignoranza o di superstizione. Ma cosa spinge una persona verso la magia o l’esoterismo? In Molise prevarrebbe il senso di insicurezza per il proprio futuro (i giovani), per la condizione lavorativa od affettiva (le persone di mezza età), per lo stato di salute o per la solitudine (i più anziani).Tutti costoro vedono nel mago (o nel ‘santone’) il papà che risolve il problema che loro, da soli, non avrebbero mai saputo affrontare. Ma, bene spesso, finiscono per coinvolgere nel rapporto col mago l’intera famiglia, con gravi conseguenze per tutti.



Al contrario di uno psicanalista (che cerca di rendere autonoma la persona), un mago ha interesse a renderla, sempre di più, dipendente dai suoi servizi. Per non far venire meno il suo guadagno, farà di tutto per creare una forte dipendenza, sia psicologica sia economica. C’è chi usa una tecnica chiamata “bombardamento d’amore”, cosicché all’inizio fanno credere di amarti immensamente e di capirti più di ogni altro. In sostanza il mago strumentalizza lo stato di necessità di una persona con predizioni quasi sempre costruite sulla scorta delle informazioni che il cliente stesso abbia lasciato trapelare.

Se ne evince che, per divenirne sùccubi, basta ben poco: persino una voce od un volto che rassicuri. Ma solo in un caso su quattro si ottengono risultati, vale a dire in una percentuale del tutto naturale legata – per lo più – alla causalità degli eventi. Purtroppo, dal canto suo, il cliente crede che il merito sia del mago (e ne pubblicizza le virtù) mentre la maggioranza tace perché si vergogna o perché ha paura. Difatti spesso temono i poteri del mago che prende a ricattare, minacciando di rivelare le notizie apprese nel tempo. In questo modo sono finite in rovina intere famiglie, sfavorite dalla legge stessa che chiede l’autorizzazione ad uno psicologo (per aprire uno studio) ma niente ad un mago, favorendo nei fatti i ciarlatani a scapito dei veri professionisti.

Questi soggetti non hanno l’obbligo di provare l’effettività di ciò che dicono né possono patire l’onta di controlli. Talvolta esibiscono certificazioni false che fanno riferimento a scuole oppure ad Atenei riconosciuti che però mai rilascerebbero certificazioni in questo campo. Di loro non si interessano manco i politici, eccezion fatta per certe organizzazioni di professionisti che abbiano a sostenerli nei loro imbrogli. Ma attenzione perché si tratta di individui pericolosi. Bene spesso la cronaca segnala episodi di violenza carnale ed addirittura pratiche curative che mettono a repentaglio la vita dei pazienti, spingendoli a rifiutare la medicina ufficiale. Da buon ultimo occorre sottolineare che i maghi non pagano quasi mai le tasse. Anzi possiamo dire che aborrino dalle fatture volute dalla legislazione fiscale, preoccupandosi soltanto di far andare avanti ‘fatture’ di ben altro genere. Una curiosità è d’obbligo da soddisfare: sul finire del ‘900 fu consegnato a Maurizio Costanzo l’attestato “Dalla parte del ciarlatano” per avere ospitato molti magàri nel suo ‘show’ televisivo, attribuendo loro – di fatto – fama e credibilità ed incrementando – platealmente - il fiorente mercato di medaglioni, cartigli e sfere di cristallo in uso nel mondo della presunta magia.

Claudio de Luca