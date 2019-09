La posta di Yahoo è in crash da stamattina

TERMOLI. Dalle prime ore di questa mattina la maggior parte degli utenti Yahoo avrà riscontrato l'impossibilità ad accedere alla propria casella e-mail, da qualsiasi dispositivo (pc, tablet o smartphone). È ciò che è accaduto anche a noi e a chiunque della posta elettronica si serve per motivi lavorativi. Il messaggio otteuto col tentativo di connessione è sempre lo stesso: "Si sono verificate delle difficoltà tecniche"; molti non arrivano nemmeno a visualizzare quella schermata.

Dopo numerosi tentativi, refresh della pagina, chiamate in assistenza e commenti sulle pagine social, ecco l'amara scoperta: Yahoo Mail è in blocco totale, o in "down" come si dice nel linguaggio del web; non se ne conoscono i motivi specifici ma l'anomalia si è verificata sui server centrali. I quali, ci si augura, dovrebbero a questo punto essere stai già riavviati così da poter ripristinare nel più breve tempo possibile un servizio fondamentale per l'utenza.