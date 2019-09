Recupero e valorizzazione di Rio Vivo, ecco il progetto di Strategia urbana

TERMOLI. Cominciano a vedersi frutti concreti, almeno a livello documentale, riguardo i progetti legati alla cosiddetta “Strategia di sviluppo urbano dell’autorità sovracomunale che vede Termoli quale comune capofila.

E’ stato depositato presso l’ufficio lavori pubblici del Comune di Termoli, lo studio di incidenza ambientale sul “Recupero e valorizzazione del tratto di litorale sud - Rio Vivo”.

Un lavoro di 86 pagine, con tavole, foto e grafici, che evidenziano sia lo status quo di una delle zone con maggiori potenzialità inespresse della città di Termoli che sui propositi messi in campo per renderlo veramente fruibile in toto.

L’incarico è stato svolto dall’architetto Gianluca Di Donato.

Riportiamo uno stralcio del medesimo studio, traendolo dal quadro di riferimento progettuale

«Sebbene le caratteristiche fisiche e tecniche del progetto siano illustrate in maniera completa nella “Relazione tecnica illustrativa” e nelle Tavole progettuali, di seguito si riporta una descrizione delle opere in proposta limitatamente agli aspetti ritenuti significativi per la stima degli effetti esercitati dal progetto sull'ambiente nel quale si inserisce.

Attualmente, il litorale Sud di Termoli ha una dotazione piuttosto carente, in termini di infrastrutture e servizi pubblici. E’ collegato al centro della città da una strada che corre parallelamente alla costa in direzione Sud, denominata via Rio Vivo. Pur configurandosi come il tratto costiero con la spiaggia più ampia e profonda (tranne il tratto interessato dall’opera in oggetto), esso ha un numero inferiore di stabilimenti balneari rispetto al litorale Nord. Inoltre, a partire dall’ultimo stabilimento verso Sud, è caratterizzato da una chiusura fisica tra il tratto di spiaggia e la strada che la costeggia, costituita da un tessuto urbano consolidato e definito da un fitto insediamento a destinazione prevalentemente residenziale, situato tra la strada e la spiaggia, con tipologie prevalentemente ad uno, due o tre piani.

Allo stato di fatto è presente un breve tratto iniziale di percorso pedonale, realizzato con fondo in betonelle a ridosso dell’arenile, che si configura come un raccordo tra gli stabilimenti esistenti, ma che si interrompe poco oltre l’ultimo lido, lasciando di fatto il tratto di spiaggia più a Sud, un’area di rilevanza ambientale è poco accessibile dalla via Rio Vivo, ma che è comunque utilizzata indiscriminatamente dai bagnanti e dai residenti delle abitazioni fronte mare, mettendone a rischio le peculiarità naturalistiche.

Per questo motivo, al fine di valorizzare e proteggere l’arenile localizzato oltre l’ultimo lido balneare, il comunediTermoliharitenutofondamentale prevederelarealizzazionediunainfrastrutturadi collegamento pedonale che si riallacci al percorso esistente iniziale.

Proprio per la tutela delle aree naturali esistenti è stato pensato lungo l’arenile, un percorso pedonale in materiali naturali, prevalentemente legno, rialzato sulla quota della spiaggia in modo da preservare lo stato dei luoghi, la flora ed il sistema faunistico esistenti, che rivaluta e riconnette gli accessi dalla strada di Rio Vivo verso il mare e favorisce la fruizione e la valorizzazione delle aree naturali.

Il percorso vuole favorire la condivisione del territorio esaltando e favorendo la percezione ed il godimento dei luoghi, prevedendo aree di sosta e migliorando l’accessibilità e la visibilità dei passaggi di riconnessione con la strada di via Rio Vivo.

Il progetto preliminare presentato prevede inoltre, la sistemazione e l’arredo del percorso nel rispetto delle specie vegetazionali esistenti, con la piantumazione di vegetazione mediterranea ed un sistema di illuminazione a led.

La parte di progetto ricadente all’interno della ZSC prevede, nel tratto successivo al lungomare Sud, la riqualificazione della passeggiata esistente tra il Lido Giorgione e il Lido Rosa mediante ripristino del fondo dei marciapiedi sconnessi e successivamente, oltre il Lido Rosa, la realizzazione di un percorso pedonale in legno di circa 330 m (oggetto della presente valutazione), con impalcato rialzato rispetto al piano della spiaggia, costituito da pali infissi nel terreno disposti a distanza modulare sui quali si innestano le strutture di sostegno della passerella, la quale, in questo modo, risulta rialzata di circa 20 cm dal suolo.

La scelta del legno, sia per il percorso che per gli arredi, richiama la volontà di creare un forte legame ed un’armonia del costruito con le aree naturali. Questo legame ha a che fare con l’utilizzo di colori caldi, forme leggere e col richiamo di odori e percezioni affini agli ambienti naturali attraversati. E’ prevista la valorizzazione degli accessi sia dalla strada di Rio Vivo che dai lidi esistenti, mediante opere di riqualificazione dei luoghi. Inoltre, si prevede la sistemazione lungo il percorso di opere a verde con la piantumazione di vegetazione mediterranea, la sistemazione di un impianto di illuminazione a led con pali bassi e corpi illuminanti a raso, panchine, rastrelliere per biciclette e cestini per la raccolta di rifiuti.