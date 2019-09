Quali scenari per la sanità molisana col nuovo ministro Speranza?

TERMOLI. «Adesso che il premier Conte ha sostituito il ministro 5stelle Grillo con un nuovo ministro di estrazione Leu, ci potrebbero essere cambiamenti nella sanità molisana commissariata ed ancora in piano di rientro?

Quali ripercussioni per la sanità molisana potranno arrivare da una situazione politica completamente cambiata, con un commissario ad acta politicamente acefalo perché comunemente percepito come frutto dei desiderata della "Lega" e il ministero della salute passato dai grillini al Leu di Speranza, che certamente non farà sconti agli atti già in itinere presso l'Agenas?.

Quali cambiamenti saranno possibile introdurre nel nuovo Pos (piano operativo sanitaro) ed in particolar modo per quel che concerne i punti nascita rispetto alla posizione di chiusura netta in merito?».

Sono domande legittime che con ogni probabilità molti molisani si stanno ponendo nelle ultime ore, dall'ufficializzazione dei nuovi ministeri del governo Conte-bis, e che qui riassume il dottor Giancarlo Totaro.

«Forse si potrebbe riaprire una nuova fase più incline a conservare le strutture già esistenti, viste le risapute posizioni della sinistra in merito alla conservazione, tutela e difasa del Ssn pubblico .

Con un po' di fortuna ed i giusti interventi questo cambio di Governo e della guida del ministero alla Salute potrebbero rivelarsi estremamente positivi per la sanità molisana, ma c'è il problema che adesso in Regione abbiamo sia il governatore appartenente ad un partito di minoranza che lo stesso commissario ad acta, anche se designato come tecnico.

Bisogna però attivarsi presto, anzi prestissimo prima che il piano sia dato "alle stampe"».