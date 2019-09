TERMOLI. Iniziamo con un po' di anticipo il giro per le scuole di vario ordine e grado parlando con i dirigenti per scoprire le novità, le certezze acquisite e in alcun casi anche i nuovi dirigenti che si spesso si avvicendano nei vari istituti cittadini.

Con loro scopriamo come il sistema scuola si approccia al nuovo anno scolastico, ricordiamo che qui nel Molise la campanella suonerà lunedì 16 settembre.

Abbiamo cominciato il ciclo di incontri e interviste con la professoressa Maricetta Chimisso, dirigente dell’istituto alberghiero Federico di Svevia, scuola che detiene il primato di frequentazioni anche perché questa scuola offre dopo i 5 anni di frequentazione, la concreta possibilità di un futuro lavorativo importante ai giovani.