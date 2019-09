Lettere al direttore Rio Vivo, buche profonde e pericolo evidente Le foto

TERMOLI. Buche stradali, quanti reclami: «Volevo segnalare che anche in via Rio Vivo davanti al campo dell'Ultravolo si sono create da diversi mesi buche molto profonde. Sono pericolose, specie per le due ruote». A. A.