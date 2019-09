Eolico, nuova richiesta per un parco da 12 pale sulle colline frentane

ROTELLO. Dalla Loritello Wind, vicenda finita con un risarcimento dovuto all’azienda, alla Wind Energy Rotello. Il territorio frentano rimane appetibile per l’installazione dell’eolico in collina, nonostante le pendenze pregresse, che hanno portato il Comune.

Si tratta di un impianto eolico composto da 12 aerogeneratori. «La proposta è stata sviluppata in modo da ottimizzare al massimo il rapporto tra le opere di progetto e il territorio». La Società Wind Energy Rotello Srl ha infatti presentato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto “Impianto Eolico da realizzarsi nel Comune di Rotello, in località Crocella – Mazzincollo – Difesa Grande – Piano Cavato”.

Si tratta di un Impianto eolico composto da 12 aerogeneratori della potenza nominale di 3,85 MW e delle relative opere di connessione, la cui realizzazione – secondo quanto evidenziato nella proposta progettuale – “non genera rischi per la salute pubblica”, in quanto “è stata sviluppata in modo da ottimizzare al massimo il rapporto tra le opere di progetto e il territorio, limitare al minimo gli impatti ambientali e paesaggistici e garantire la sostenibilità ambientale dell’intervento”.