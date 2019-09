Tronchi e rami tagliati da due mesi invadono una corsia in via Brasile Copyright: Termolionline

TERMOLI. Mentre eravamo in via Brasile per un altro servizio, abbiamo notato che in un piccolo spiazzo verde sono stati lasciati - e i residenti ci hanno detto che sono lì da due mesi circa - erbacce e i resti ormai secchi di tronchi e rami di un albero che è stato abbattuto perché pericolante.

Lodevole al tempo l'intervento per evitare possibili episodi che avrebbero messo a repentaglio la sicurezza di persone e cose. Meno lodevole invece il fatto che una volta evitato il pericolo che l'albero potesse cadere da solo, tutti i resti sparpagliati dell'albero siano stati lasciati lì sul posto creando davvero una squallida visione e secondo noi anche un pericolo, resti che hanno invaso anche la corsia stradale di via Brasile. La strada è invasa da residui dei rami, uno squallore non solo per la vista ma anche di decoro urbano.

I residenti ormai hanno perso le speranze dopo due mesi. Ci preme mettere in evidenza l'episodio per ricordare a qualcuno, quando parla di città sporca, che come sempre la città in se stessa è innocente su tutta linea, i colpevoli sono altri.