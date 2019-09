Si torna a scuola: debuttano i quattro istituti comprensivi, ecco chi sono i presidi

TERMOLI. C’è molta curiosità per la nuova organizzazione didattica che prende il via quest’anno, con la suddivisione di asili, scuole elementari e medie in 4 distinti comprensivi e altrettanti presidi.

Rivoluzione copernicana disposta dal dimensionamento scolastico con decisione dell’allora giunta Sbrocca.

Una programmazione e riorganizzazione che risponde alle prerogative sancite dalla Regione Molise, che provvede a garantire un’offerta formativa sempre più funzionale ad un’efficace azione didattica, educativa e formativa sul territorio, innalzare il complessivo livello di prestazione del servizio; realizzare il diritto all’apprendimento e il successo formativo; evitare l’eccessiva frammentazione dell’offerta formativa; assicurare nel tempo continuità e stabilità nell’organizzazione della rete scolastica.

Nell’ambito della propria autonomia e delle proprie competenze il Comune di Termoli intende fornire il seguente indirizzo funzionale all’adozione del piano di dimensionamento scolastico per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, organizzando le autonomie scolastiche relative al primo ciclo formativo sulla base di quattro istituti comprensivi, che trovano giustificazione non solo nei criteri di unità pedagogica e didattica finalizzati alla certificazione delle competenze acquisite dall’alunno nel primo ciclo formativo, ma anche nell’omogeneità territoriale in esecuzione di quanto previsto dalle Direttive Regionali e Nazionali, individuate nel seguente modo, in ragione della scuola secondaria di primo grado afferente a ciascun istituto comprensivo (cifre dello scorso anno):

"Bernacchia” – preside Rosanna Scrascia (medie, primaria, infanzia, plessi di Pantano Basso e via Tremiti);

"Difesa Grande” – preside Salvatore Sibilia (medie, primaria e infanzia, a cui si aggiungono allievi di via Po e via Volturno)”;

la “Schweitzer”- preside Marina Crema, primo grado, primaria e infanzia, oltre a via Catania.

Infine, la “Brigida” – preside Francesco Paolo Marra con , con primo grado, primaria e infanzia, entrambe di via Maratona.