TERMOLI. Di seguito il testo pubblicato sul sito della Federazione provinciale del Partito Socialista Italiano riferito al degrado in cui versa piazza Donatori di Sangue a Termoli:

«Sporcizia, degrado, senso di abbandono così si presenta piazza Donatori di Sangue a Termoli.

Erbacce, bottiglie, lattine, ciabatte, plastica, cartoni per la pizza, sacchi per l’immondizia così si presenta la piazza in tutto il suo perimetro, come documentano le foto che pubblichiamo.

Non è da meno il parcheggio di viale Trieste a ridosso della ferrovia e non siamo in periferia.

Decisamente un brutto spettacolo. In attesa delle “buone pratiche che possano diventare Termoli una città ecologicamente sostenibile” l’attuale amministrazione potrebbe cominciare dalle cose più facili, di normalissima amministrazione.

Termoli non merita questo. Termoli ha bisogno di dignità.»