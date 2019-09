Sarà messo in sicurezza entro ottobre il serbatoio di Montecilfone

MONTECILFONE. Non vogliamo creare facili allarmismi, ma era da tempo che una sequenza sismica come quella di oggi non avveniva in basso Molise. Dopo il sisma di 2.7 di stamani, altre sei repliche, 5 delle quali a Guglionesi, la più forse di 2.1 e una a Guardialfiera. Intanto, proprio ieri, il sindaco Giorgio Manes ha reso noto che a Montecilfone dopo più di un anno ci sono ancora un congruo numero di case inagibili di cui 16 abitazioni nella zona rossa vicino al serbatoio comunale, struttura anch’essa fortemente danneggiata e chiusa di proprietà della regione.

«Sarà messo in sicurezza entro ottobre dalla Regione e non sarà più abbattuto. Le famiglie residenti nelle vicinanze del serbatoio sono ancora fuori casa: alcune ospitate da parenti, ed altre in affitto utilizzando l’autonoma sistemazione. Il municipio è attualmente ubicato nell’edificio scolastico, struttura antisismica e, dunque la più sicura del paese come anche le scuole di Montecilfone in via Roma. L’acqua a Montecilfone arriva direttamente dal Molisano, bypassando il serbatoio, quindi ogni qualvolta Molise acqua abbassa la pressione, tutta la zona alta di Montecilfone rimane all’asciutto creando gravi disagi alla gente. Ieri mattina la situazione è stata abbastanza sotto controllo dopo il rilevamento dei sismografi 2.7 dalle verifiche fatte stamane non vi sono stati danni. L’augurio è che entro ottobre ci sarà la messa in sicurezza della struttura...»