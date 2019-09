Se i Comuni litigano tra loro, in Tribunale per lo stipendio di un dipendente

TERMOLI. Scontro tra comuni in tribunale a Larino: l’amministrazione di San Severo ha chiesto al Comune di Termoli 43.617,31 euro, per il periodo tra il gennaio 2017 e il giugno 2018, quindi 18 mensilità, in cui l’amministrazione adriatica ha avuto in comando le prestazioni lavorative dell’avvocatessa Paola Iafelice.

Riscontri da via Sannitica non ci sono stati e allora dal comune pugliese è arrivata la richiesta al Tribunale di Larino affinché emettesse ingiunzione di pagamento senza dilazione, ai sensi degli artt.633 e 642, co.2, c.p.c., in danno del Comune di Termoli, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo, e spese della procedura d’ingiunzione. «Si chiede, per effetto dell’art. 642 c.p.c., comma 1, cpc, che il Tribunale di Foggia conceda l’esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo, per le ragioni indicate nelle premessa dei fatti. Si chiede, altresì, di concedere il termine di 40 giorni al solo fine dell’eventuale opposizione, e che gli atti restino depositati in Cancelleria, come per legge”.

Il Tribunale di Larino, con decreto ingiuntivo n.247/2019 del 19/07/2019, r.g.n.617/2019, rep. n. 429/2019 del 19/07/2019 ha emesso il Decreto Ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo, con il quale ha disposto di pagare alla parte ricorrente la somma di 43.617,31 euro, gli interessi come da domanda; le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in 1.305 euro per compensi e in 286 euro per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge ed oltre alle successive occorrende.

L’amministrazione Roberti ha deliberato di fare opposizione e ha dato incarico all’avvocato dell’ente Ilenia Corbo.