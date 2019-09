TERMOLI. Puntuale come la neve d'inverno, ecco che le notti del fine settimana c'e sempre qualcuno che con la propria vettura gioca a bowling e fa sempre strike, colpendo in pieno o una fila di auto vetture in sosta o pali della luce, o come in questo caso, a farne le spese la segnaletica stradale posta sulla rotonda davanti all'ospedale san Timoteo.

Questo "strike" è probabilmente frutto di una manovra molto azzardata effettuata forse a velocità sostenuta. L'unica nota, se vogliamo chiamarla positiva, il fatto che chi ha centrato in pieno il cartello stradale, se eventualmente si fosse fatto male nell'impatto, aveva il pronto soccorso a due passi per ricevere le cure del caso, perlomeno quelle mediche; poi per altro tipo di cure ci pensano le autorità competenti.