Lavori in corso al bar "Via Firenze": il locale sarà completamente rinnovato

TERMOLI. Lavori in corso nel bar di via Firenze, che chiude ma non per ferie: il locale, infatti, sta per essere completamente rinnovato.

Come annuncia il titolare Manrico Pitardi, «Dopo 17 anni di piccoli cambiamenti, l'interno sarà completamente ristrutturato. Un restyling totale negli impianti e nell'arredo, ad esempio con una cella frigorifera esterna dalla quale partirà l'impianto spina che erogherà bibite sempre fresche.

I clienti dovranno fare a meno del loro bar preferito per circa 20 giorni, ma la pazienza sarà premiata con un locale al passo coi tempi pensato per essere operativo mattina e sera. Stasera la serata finale con musica e divertimento prima dell'inizio dei lavori».