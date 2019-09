Acquedotto molisano centrale, 4 giorni con flusso idrico ridotto

TERMOLI. Basso Molise con allerta gialla, non meteo, ma idrica. Da lunedì mattina, 9 settembre, alle 18 di giovedì 12 settembre, ben 11 comuni riceveranno il 30% di portata in meno. Si tratta di Guardialfiera, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Termoli, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni. Molise Acque ha allertato tutti i sindaci e anche la Prefettura di Campobasso. Importante il motivo: si tratta dell’Acquedotto molisano centrale, la cui entrata in funzione è così attesa da anni. «Considerato che è indispensabile eseguire controlli, verifiche e regolazioni sull’acquedotto molisano centrale da parte della struttura commissariale e dell’impresa esecutrice, si comunica che dalle ore 8 del giorno 9 settembre 2019 alle ore 18 del 12 settembre 2019 si provvederà per i comuni di Termoli, Campomarino, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni Latino, Ururi, San Martino in Pensilis e Portocannone alla riduzione del flusso idrico di circa il 30% sulle portate attuali mentre per ii comune di Guardialfiera si attiverà una regolazione dall'acquedotto molisano sinistro con una portata di circa 3 litri al secondo. Pertanto si invitano i comuni in indirizzo ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità». Nota firmata dal dirigente del III e IV Servizio II Responsabile dell'Ufficio Carlo Tatti e dal geometra Michele Di Bernardo.

Immediata la nota del sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo: «In riferimento all’avviso della Molise acque, si comunica probabile chiusura notturna, dalle ore 23 alle ore 7, il 9, 10 e 11 settembre. La stessa potrebbe essere evitata considerato che il nostro serbatoio al momento è pieno. La situazione sarà costantemente monitorata e saranno emessi avvisi nei giorni indicati».