TERMOLI. Nella giornata di oggi, sabato 7 settembre, si è aperto il “Motoraduno d’Eccellenza”, incontro di appassionati organizzato dai “Road Eaters”, club di motociclisti termolesi. L’evento è iniziato alle 9 con l’apertura delle iscrizioni. La zona di ritrovo per i partecipanti è il parcheggio situato tra il lido “Sirena Beach” e il lido “Alcione”, chiuso al traffico per permettere di parcheggiare le moto. Inoltre, nel parcheggio sono stati montati due stand, uno nel quale ci si doveva recare per iscriversi

all’evento, l’altro dov’è stato possibile chiedere informazioni riguardoall’organizzazione dell’incontro. Sono presenti anche dei furgoncini di street food, con annesse panche.Durante la mattinata abbiamo fatto qualche domanda ai partecipanti del motoraduno, partendo da opinioni sull'organizzazione della giornata, esperienze personali e considerazioni sulla passione che accomuna ognuno di loro.

Diversi i centauri provenienti dal Molise, come Termoli e Campobasso, ma anche dalla Calabria, per esempio. Abbiamo rivolto la domanda a tre di loro.

In passato avete già partecipato ad eventi del genere? Che aspettative avete riguardo a questo motoraduno?

-Ci sono dei piccoli aspetti che potevano essere più curati: la colazione, l'accoglienza, l'intrattenimento: sono le cose basilari, quello che negli altri posti di Italia non abbiamo perso, si parla di vero e proprio spirito, piccole cose che possono fare la differenza. Deve esserci un'organizzazione di base.

-Si, eventi costruttivi, diversi dai soliti giretti, ho buone aspettative per oggi, spero di passare una bella giornata.

-Sono eventi piacevoli, specialmente per ritrovare gli amici conosciuti ad altri motoraduni.

In base alle vostre esperienze, preferite viaggiare in gruppo o da soli? Che ambienti preferite?

-Solitamente non ci poniamo il problema di viaggiare in compagnia o da soli; in gruppo ci si trova decisamente meglio, avendo anche un club. Per quanto riguarda gli ambienti, non ha importanza, perché essenzialmente viaggiamo per conoscere posti nuovi.

-Dipende, se c'è una buona compagnia fa sempre piacere; ma anche singolarmente è molto rilassante. Per quanto riguarda l'ambiente i posti migliori sono quelli poco trafficati con un buon asfalto.

-Assolutamente in compagnia. L'ambiente non ha importanza, l'importante è stare in moto.

Cosa significa per voi andare in moto? Parlate delle vostra passione.

-Parliamo di una grande passione, il discorso sta che “sali in moto e vivi”, ci piace la moto per viverla.

-La moto è un mezzo per rilassarsi, per staccare la spina da tutto.

-Parliamo di libertà, amicizia, condividere percorsi, persone, è lo stare insieme.

Il luogo d’incontro, in mattinata, era affollatissimo. Le iscrizioni sono state numerose e nel parcheggio vi erano una grande quantità di moto e diversi gruppi di motociclisti, provenienti da varie parti d’Italia. Un’ambulanza era pronta a intervenire in caso di necessità. Terminate le iscrizioni, all’incirca alle 11, l’immenso gruppo è partito per una visita all’oleificio “Di Vito”. Le altre attività della giornata prevedono il ritorno nel parcheggio per il pranzo e successivamente, alle 16, una visita guidata del borgo antico di Termoli. In serata si cenerà sempre sul lungomare con musica dal vivo. Domani le iscrizioni si apriranno alle 8 e 30 e si partirà alle 11 e 30 per visitare la

cantina “San Zenone”. Dopo il pranzo, alle 15 e 30, si terrà una dimostrazione delle manovre di primo soccorso da parte del Cives (organizzazione di infermieri volontari) e dell’Aite (Associazione Infermieri Territoriali). L’evento terminerà alle 16 e 30 di domenica con la premiazione ai vari partecipanti.