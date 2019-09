TERMOLI. L’estate è ormai finita. E anchei turisti. Appena la settimana scorsa i gestori di alberghi, ristoranti, pizzerie, gelaterie erano trafelati e sudati. Ma contenti. Oggi rilassati, però scontenti e rassegnati perchésettembreed, anche di più, i mesi successivi non sono affatto generosi nei loro riguardi.

Il problema è antico. Come prolungare la stagione estiva e più in generale come avere turisti per l’intero anno?

Una delle soluzioni possibili è quella di creare nella nostra cittadina il turismo congressuale. L’idea non è originale, ma può portare i suoi frutti. Bisogna credercie superare l’obiezione visceraledei piccoli numeri.

E’ un obiezione vera, ma fino ad un certo punto. Se si pensa di avere trecongressi all’anno, certamente la situazionedi periodicitàdel turismo termolese non cambia. Ma se l’obiettivo finale è quello diavere ad esempio 24 congressi all’anno la prospettiva cambia. E poi restando ancora sull’argomento numeri parliamo di congressida 50, 200, 500partecipanti? Di livello regionale, nazionale internazionale, mondiale? A questo punto scatta la verifica della vocazione (non si dice sempre che Termoli ha la vocazione al turismo?) E più esattamente occorre fare una laica scelta dopo l’esame delle problematiche da affrontare.

Termoli edil Turismo Congressuale

Fatta una scelta così importante cioè divenire una cittadina di Turismo congressuale occorre impegnarsi in tutte le direzioni. In un lasso di tempo di 5 anni occorre che:

-le strutture ricettive siano adeguate per dimensioni e per qualità agli standard internazionali, tenendo conto da una parte che i congressistisono abituati a livelli di alta qualità e dall’altra che i competitor italiani e non sonomolto agguerriti.

-il degrado di Termoli venga azzerato e si dia la cittadinanza termolese al decoro di ordine e pulizia. Che siano in consonanza con l’auspicata efficienzae qualità internazionale delle strutture ricettive. Perché i congressisti, durante la loro permanenza, non rimangono chiusi negli alberghi, ma sono anche turisti. Come è noto il negativo si ricorda più del positivo. E l’immagine negativa dell’attuale degrado prevarrebbe sulgiudizio positivoche si acquisirebbecon le strutture ricettive efficienti e belle faticosamente portate ad alti livelli. In sostanza l’adeguamento delle strutture ricettive a livelli internazionali deve essere accompagnato dal salto degrado–decoro di Termoli. Strutturalmente bella, ma trascurata.

Venditori bravi e competenti. Il prodotto da vendere, prima di tutto, è Termoli.Si potrebbe dire beh facile da vendere data la bellezza di Termoli. Errore. Posso testimoniare di aver visto venditori bravissimi ottenere risultati brillanti con prodotti scadenti e venditori scarsi pur avendo da proporre prodotti eccellenti. Quindi questa fase è importantissima da non sottovalutare. Occorre pertanto selezionare persone con esperienza e verificarne i risultati ottenuti in precedenza.

In secondo luogo vengono vendute l’efficienza e la modernità delle strutture ricettive. Ma che esse corrispondano al vero. Il disastrosoeventuale gap tra quello che si offre e la realtà genera delle cicatrici d’immagine difficili poi da recuperare.

Collaborazione. Gli operatori turistici interessatie gli organi comunali preposti allo sviluppo turistico di Termoli dovrebbero lavorare insieme . Non solo è una necessità. La cooperazione darebbe effetti sinergici sicuri.

Ritorno (economico) del turismo congressuale. Il ritorno economico di una linea operativa relativa al turismo congressuale non può essere conteggiata solo sulla base dei numeri dei congressisti. E’ una banalità, ma vale la pena sottolinearlo. Il ritorno d’immagine è decisamente altissimo. Anche un budget promozionale molto alto difficilmente potrebbe eguagliare la pubblicità derivante dall’insieme dei congressi realizzati e dal numero dei paesi coinvolti.

Conclusione. La linea di sviluppo turistico attraverso il tema congressi è perseguibile Ma non facile. Occorrono determinazione e convinzione che si avvinghiano tra di loro in una iperbole crescentenon potendo chiarire quale delle due vengaprima e quale venga dopo. In consonanza con l’universale interrogativo: prima l’uovo o prima la gallina?

Una cosa è certa. Termoli ha le caratteristiche di bellezzaper essere una meta congressuale. Occorre organizzarsi e lavorare sodo. Altrimenti è inutile dire Termoli ha la vocazione turistica.