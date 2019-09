LARINO. “Le farfalle tornano a volare – donne che schiudono il bozzolo” è l’evento che si è tenuto lo scorso venerdì a Palazzo Ducale. Incontro organizzato e diretto con maestranza dalla docente Nadia Menna supportata dal Comune di Larino e l’associazione Fidas di Larino. Una coreografia perfetta quella che si è presentata al pubblico in Sala Freda, ricca di particolari che nell’insieme hanno tenuto ben fermo il messaggio voluto dall’incontro: la donna, nella sua identità e bellezza, essere forte e fragile nel contempo. Vittima di stereotipi, colpita nell’animo e nel corpo, ma con una grande forza, quale la resilienza che deve guidare tutte le donne a spiccare il volo uscendo dal bozzolo e diventando farfalla.

L’evento“immerso”nella bellezza della mostra fotografica di eccelsa fattezza allestita dal dott. Guerino Trivisonno, che ha tenuto l’apertura dei lavori e dedicato l’incontro alla propria madre, dopo i saluti di rito del sindaco Giuseppe Puchetti ha preso forma con l’introduzione della professoressa Nadia Menna procedendo, poi, con la relazione del vicesindaco Maria Giovanna Civitella. Un narrare partecipato della storia evolutiva della donna e del suo ruolo nella comunità, partendo dal Odi et Amo facendo riferimento al poeta Catullo. Odio e amo, due facce della stessa medaglia che vede la donna protagonista di storie di vita inconcepibili, ma sempre con ruoli cardini che hanno visto l’evoluzione nelle epoche che si sono susseguite sino ad oggi. Ma ancora un essere fragile dettato da quel subdolo sentimento di “proprietà” che ancora vige nell’uomo. Chiude la Civitella con un appello al valorizzare il concetto dell’altro, dell’accettazione, dell’educare alle emozioni. Concetto ripreso, poi dal dottor Christian Valentino, psicoterapeuta che rifacendosi al titolo stesso dell’evento ha disquisito sulla simbologia della farfalla, tema anche della mostra fotografica. “Il simbolismo della farfalla, una delle immagini più poetiche dell’autorinnovamento psichico che supera persino gli epiloghi traumatici. Nel rivolgere l’attenzione, continua Valentino, sul genere della farfalla, dell’anima, della psiche, è facile intuire che queste sono parole che esprimono la femminilità che è principio di essenza di vita.

E considerando che ognuno di noi porta con se, a livello inconscio, la propria controparte sessuale, comprendiamo che l’uomo ha una parte femminile che ha bisogno di essere elaborata ed accettata. Allora bisogna porsi delle domande: quale parte di sé l’uomo sta aggredendo, sta violentando. Quale contropartenon riesce ad accettare, agendo sulla donna carnale, fisica, favorendo una propria proiezione, e a allo stesso tempo perché alcune donne cercano determinati uomini? Ricercare le motivazioni di una relazione perversa diventa complesso, ma non impossibile, la violenza sia essa psichica che fisica non va accettata e assolutamente giustificata, ma va compresa per essere debellata. Come va compresa anche la motivazione del perdono da parte della donna, magari legate al partner da una relazione di tipo sado-maso. Come asseriva Jung “ ciò che neghi ti sottomette, ciò che accetti ti trasforma”.

Affermazioni che hanno dato spazio alla dottoressa Maria Cristina Rago, infermiera del Distretto sanitario di Termoli che partendo dalla sua esperienza sul campo come operatore del 118, poi proseguita nel Distretto, ha intessuto una esposizione chiara riprendendo l’azione del perdono che si innesca nella donna che ha subito violenza.

Si è focalizzata, poi, sulla definizione dellavittima: la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro. Rifacendosi, poi, al nostro sistema sanitario nazionale che mette a disposizione di tutte le donne, sia italiane sia straniere, una rete di servizi, ospedalieri e ambulatoriali, socio-assistenziali e socio-sanitari. Anche con strutture che fanno capo al settore materno-infantile, tra questi, spicca il consultorio familiare. Il Pronto soccorso è uno dei luoghi in cui più frequentemente, continua la Rago, si puòintercettare la donna che è stata vittima di violenza, a volte neanche consapevole di quel che le sta accadendo e di ciò che può fare per uscire dalla spirale di violenza.

Alcuni Pronto soccorso del nostro Paese stanno sperimentando un percorso speciale per chi subisce violenza” il codice rosa”, talvolta c’è una vera e propria stanza protetta chiamata stanza rosa. Qui viene offerta assistenza fisica e psicologica, ma anche informazioni di tipo giuridico, rispettando naturalmente la riservatezza. Il percorso per le donne che subiscono violenza dovrebbe garantire una tempestiva e adeguata presa in carico a partire dal triage e fino al loro accompagnamento/orientamento, se consenzienti, ai servizi pubblici e privati dedicati, presenti sul territorio di riferimento”. Ma fondamentale è che ognuno faccia la propria parte affinché ci sia una buona riuscita, senza arrendersi alle difficoltà che si incontrano. A volte diventa più facile far finta di non vedere, ma non è corretto per la vittima, non lo è per l’operatore sanitario”.

Un evento ricco di informazioni, di input, di intenzioni che portano verso la sensibilizzazione estesa alle comunità, alle istituzioni preposte, alla costruzione della rete. Relazioni armoniose con intermezzi canore del bravo Vladimir Francesco Cascitelli, giovanissimo tenore larinese che ha dato una “sferzata”degna del linguaggio universale della musica. Ma la chiosa perfetta dell’evento “Le farfalle tornano a volare – donne che schiudono il bozzolo” è stata l’interpretazione della impareggiabile Pina Bellano, attrice, di elevata bravura, accompagnata da Luigi Minicucci alla chitarra. I monologhi tratti da “ferite a morte”di Serena Dandini e l’interpretazione “cucita” sulla pelle dell’artista,hanno varcato ogni barriera, arrivando dritti all’animo dei presenti. Questa la vera rivoluzione che Pina Bellano, come donna e come artista, offre alle comunità, sensibilizzare, toccare il cuore per creare il cambiamento. La violenza sulla donna, certamente non un opinione, ma un dato di fatto che uomini e donne devono affrontare insieme per modificare un vecchio schema.