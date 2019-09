Via Brasile, interviene l'assessore all'Ambiente Rita Colaci

TERMOLI. In merito ai residui dell’albero tagliato e lasciati da due mesi sul posto in via Brasile, abbiamo avuto in merito dei chiarimenti molto importanti dall'assessore all’Ambiente Rita Colaci, ristabilendo un attimo di verità.

Quell’albero prima di ogni cosa è condominiale ed è stato fatto abbattere e tagliare dai condomini, quindi a rimuoverlo dovevano provvedere i condomini stessi, e a tal proposito l’assessore a dimostrazione che non si sta con le mani in mano ci ha fatto vedere tutti gli esposti fatti ai diretti interessati per non aver risolto la situazione in tempi brevi.

Visto la non risposta, la stessa titolare dell'assessorato all'Ambiente ha pensato di far intervenire comunque la ditta che si occupa di rimuovere gli sfalci, fermo restando che l'iter degli esposti sarebbe comunque andato avanti.

Prendiamo atto di quanto ci ha detto e dimostrato con le carte che l'amministrazione proprio nella persona della neo assessore all'ambiente Colaci, ha fatto tutto quanto era in suo potere per risolvere questa incresciosa situazione che essendo privata non era di sua esclusiva competenza, ma nonostante tutto non è stata insensibile e ha fatto quanto invece era nelle sue competenze.

Ci è sembrato doveroso esporre il pensiero fattivo della signora Colaci.