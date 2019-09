Carresi 2020, riuniti commissione e sindaci a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. Alla presenza anche dei sindaci di Portocannone e Ururi, Caporicci e Primiani, si è riunita venerdì sera a San Martino in Pensilis la commissione delle Carresi in vista dell’edizione 2020, a cui mancano molti mesi, ma per la novità introdotta nell’ordinanza Martini, le parti in causa hanno ritenuto di confrontarsi immediatamente.

«Si è ricostituita la commissione e abbiamo fissato il metodo e i tempi per gli incontri successivi che avranno come tema la nuova ordinanza Martini, la legge regionale, il benessere animale, la safety e il rapporto con le istituzioni per poter intraprendere le azioni opportune in ambito giuridico, veterinario e per aumentare gli standard di sicurezza», ci ha riferito il sindaco di San Martino in Pensilis Giovanni Di Matteo.

L’ordinanza è del primo agosto scorso e il primo allarme venne lanciato dall’associazione Unione Carresi, attraverso il presidente Pasquale Di Bello. Secondo alcuni esponenti della medesima associazione, come Nicola Vitale, «Questa ordinanza secondo me va impugnata e subito pure. Urge un parere pro veritate sulla modifica per quel che riguarda il parere vincolante di due membri della commissione per i pubblici spettacoli».

La disposizione ministeriale del dicastero della Salute, regalo di fine mandato della Ministra pentastellata Giulia Grillo, vale come proroga e modifica dell’ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari, pubbliche o private, nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.