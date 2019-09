SERRACAPRIOLA. Anche quest'anno, la festa patronale in onore di San Mercurio martire, è giunta al termine e con essa, termina il ciclo delle feste religiose e cittadine a Serracapriola. Quest’anno, in particolar modo, le festività in onore di San Mercurio martire sono state ricche di eventi e che, date le condizioni climatiche più che favorevoli, c’è stata una grande partecipazione di persone in tutte e tre le giornate. La festa patronale in onore di San Mercurio, ha delle date fisse, ossia il 4, 5, e 6 settembre, dove, il giorno dedicato alla processione del simulacro del Santo per le vie cittadine, si svolge nella giornata del 5. Il 4 settembre, come da tradizione, si è svolta la tradizionale e famosa “Fiera di Santa Rosalia”. Questa fiera è stata istituita nel 1600, ma solo dal 1946 viene abbinata alla festa di San Mercurio.

Anticamente, i prodotti esposti in fiera, erano attrezzi agricoli, bestiame e prodotti casalinghi, oggi continua con l’esposizione di prodotti tipici dell' artigianato locale e non. Nella giornata dedicata al Santo, quest’anno, nel corso della mattinata, dopo la Santa Messa solenne presieduta da Monsignor Giovanni Checchinato, tutte le autorità insieme al popolo, si sono recati presso la nuova residenza per anziani, dove ha avuto luogo l’inaugurazione e la benedizione della stessa. Come accade da diversi anni ormai, nel pomeriggio, c’è stata la visita e l’accoglienza, delle autorità e dei fedeli di Toro, paese del Molise gemellato con Serracapriola dal 2004, avente in comune la venerazione di San Mercurio martire. Nella serata non poteva mancare il tanto atteso spettacolo musicale, in una piazza gremita di gente, dell'Orchestra dei fiati della città di San Severo, diretta dal maestro Antonello Ciccone, che come sempre ha stregato il pubblico con le più belle melodie che vanno dalla lirica, a quelle del maestro Morricone. Nella giornata conclusiva del 6 settembre, in due sessioni, mattina e pomeriggio, presso la chiesa della santissima Trinità, si è tenuto un importante convegno, organizzato in occasione dei festeggiamenti del millennio della fondazione del borgo. Il convegno è stato presieduto da relatori autorevoli, docenti dell’Università di Bari, i quali hanno esposto argomenti storici, tra cui anche il culto di San Mercurio martire a Serracapriola e in altri luoghi. La serata si è conclusa magnificamente, prima con la cover band di Massimo Ranieri, “Io canto Massimo “, che ha infiammato la piazza, poi con la straordinaria comicità coinvolgente del duo comico “Peppe Laureato e Rosaria Miele”, famosi per la loro partecipazione al programma televisivo “Made in sud”.

Puntuali a mezzanotte, i fuochi d’artificio con cui si è conclusa questa festa, perfettamente riuscita e ricca di eventi. Il comitato feste, dalla portavoce Lucia De Marco precisa che: “noi del comitato siamo molto soddisfatti della riuscita di questa festa, e la cosa che più ci fa piacere, è che la gente ci ha fatto sapere che è rimasta più che contenta della nostra organizzazione ed impegno”.