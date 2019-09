L'annuncio di Conte alla Camera: stop alle nuove concessioni sulle trivellazioni petrolifere

TERMOLI. Interessante intento quello estratto dal discorso del premier Giuseppe Conte, oggi alla Camera per il dibattito sul voto di fiducia al nuovo Governo.

Il presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato che non ci saranno più concessioni alle trivellazioni petrolifere.

Come riferisce il notiziario Ansa, «Il premier, Giuseppe Conte, presenta alla Camera il programma del nuovo governo giallorosso. Al centro, la legge di bilancio e le politiche migratorie, ambiente, diritti e riforme, in cerca di un rapporto più forte con l'Europa e con più voce in capitolo. "Prima di avviare le mie comunicazioni in quest'Aula - ha esordito - concedetemi innanzitutto di rivolgere un saluto e un ringraziamento al presidente della Repubblica il quale anche in queste ultime fasi determinanti per la vita della Repubblica esercitando con scrupolo le sue prerogative istituzionali ha guidato con equilibrio e saggezza ed è stato riferimento imprescindibile per tutti"."Questo progetto politico - ha detto il premier - segna l'inizio di una nuova, che confidiamo risolutiva, stagione riformatrice".

"Ho sempre inteso il mio ruolo come servizio al Paese e nell'esercitare il mio servizio ho cercato di guardare sempre al bene comune senza lasciare che prevaricassero interessi di parte", ha aggiunto il presidente del Consiglio.Il programma che mi accingo a illustrare - ha spiegato Conte - non è un mero elenco di proposte eterogenee, nè una sommatoria dei programmi delle diverse forze politiche della maggioranza. al contrario è sintesi programmatica, un progetto del Paese a favore dei cittadini.È un programma che ha l'ambizione di costruire la società in cui vogliamo vivere noi stessi che abbiamo un po' di anni sulle spalle ma che vogliamo consegnare ai nostri figli e nipoti nella consapevolezza che il patto politico e sociale che proponiamo si prospetta necessariamente per essere sostenibile in una dimensione intergenerazionale».