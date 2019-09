TERMOLI. Si è conclusa ieri la due giorni di raduno bikers organizzano dall'Associazione "Moto Club Road Eaters Termoli" presieduta da Federico Giannotti.

Un evento che aldilà delle condizioni meteo un po' ballerine avute di sera, tutto è filato come doveva nel verso giusto.

Per due giorni hanno portato persone che hanno pernottato, visitato e consumato nella nostra città quindi sono meritevoli solo di applausi e non di critiche.

Questo per rispondere a qualche sterile stonata nota polemica.

Ora ascoltiamo Federico Giannotti, presidente del motoclub Road Eaters sul bilancio dell'evento: "Per quanto riguarda il nostro raduno ti dico che è stato un raduno nazionale, con persone che sono venute in moto da tutte Italia. Come puoi ben vedere sono arrivati da Sicilia, Calabria, Reggio Emilia, fino alle regioni a noi più vicine, Abruzzo e Puglia, percorrendo tanti km per partecipare al nostro evento.

Ci riteniamo soddisfatti perché per questo evento, che inizialmente doveva essere realizzato da tre club e per il quale alla fine per una serie di motivi siamo rimasti da soli, comunque tutto è andato a buon fine. Ovvio che, per l'ampiezza della cosa, abbiamo dovuto lavorare tanto, sia fisicamente che mentalmente, investendo anche del denaro che per un'associazione no profit come la nostra è comunque difficile da fare.

Per questo motivo un abbraccio enorme va agli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento e a quelle attività che ci hanno permesso di accogliere gli amici motociclisti offrendo loro prodotti della nostra zona, spaziamo quindi (e ci tengo a sottolinearlo per il fatto che grazie a queste attività, eventi come il nostro si possono realizzare): Panifico Patrizio per i cornetti, Cafè Casolino per il caffè, l'azienda Del Giudice per le mozzarelle appassite, senza dimenticare l’Oleificio Di Vito a Campomarino per la visita guidata così come la cantina vinicola San Zenone di Montenero.

Una volta ho letto da qualche parte una frase che recitava più o meno cosi: "Nel fare si trovano gli errori, solo nel nulla è tutto perfetto". A noi piace fare, quindi ben vengano critiche costruttive. Quello che ci disturba a volte, sono le reazioni negative senza senso delle persone, chi si lamenta per il parcheggio occupato che non gli ha permesso di andare al mare, chi una critica per 5 minuti di ritardo sul programma, chi pretende uno sconto quando da nessuna parte del nostro programma si è parlato di sconto, su cosa poi? Non si sa. Comunque la stragrande maggioranza delle persone ha apprezzato il nostro programma e sono venuti all'evento sapendo a cosa andavano incontro, no alla cieca. Hanno apprezzato tutto, l'organizzazione, la location, le visite alla cantina e all'oleificio e la visita guidata al borgo antico di Termoli organizzata dall'Archeoclub nella persone del presidente Oscar De Lena. Per finire, con il favoloso gelato da Coccobill.Purtroppo, il nostro tempo ed il nostro borsellino non ci ha permesso di stendere un tappeto rosso colmo di petali di rosa per ogni partecipante, ma di sicuro, ad ognuno di loro io ed il mio staff ha dato il cuore e l'impegno di due giornate. Da sabato con l'arrivo nel piazzale dalle ore 6 alle ore 23 di sera in continuo movimento, così come domenica dalle 6 alle 17. Un impegno fisico non indifferente. Purtroppo, e sottolineo purtroppo, il tempo ci è stato anche ostile, è piovuto nei dintorni di Termoli, quindi molti motociclisti non si sono nemmeno avviati, ovvio che viene prima la sicurezza. E purtroppo, nella serata di sabato avviata benissimo grazie dagli street food del pesce fritto "i 4 leoni", "Da Rommy" con la pittula salentina, la pizza di "Apizza reggina" e "Pig La Pampanella", si è abbattuta su Termoli una forte pioggia seguita da tromba d'aria improvvisa di 10 minuti, che ha interrotto il concerto dei SunSet con audio della Record 89 e fatto andar via il pubblico, poi domenica per fortuna c'era il sole, ma il vento ci ha accompagnato durante tutta la giornata. Un evento cosi, non si prepara in pochi giorni, noi ci abbiamo messo l'impegno ed abbiamo iniziato a dicembre 2018 a chiedere autorizzazioni, fare domande, purtroppo ci sono stati dei problemi non legati a noi, che ci hanno portato via tanto tempo e che hanno confermato quanto la troppa burocrazia possa rovinare eventi come questo. In ogni caso con testardaggine e passione, siamo andati avanti, trovando un appoggio nella figura dell'assessore Michele Barile che ci ha aiutati e siamo arrivati a concludere positivamente la manifestazione. Chiediamo scusa ai bagnanti e balneatori se qualcosa di quello che abbiamo fatto ha arrecato disturbo, ma ricordo anche che eravamo in possesso di ogni domanda regolarmente approvata dal Comune di Termoli. Il raduno di due giorni tutto sommato è andato bene, circa 400 moto sparse nei due giorni , diverse pensioni, B&B, alberghi, ristoranti, bar hanno lavorato grazie alla nostra idea, ma la cosa più importante è che i motociclisti hanno apprezzato sia i nostri prodotti come il gelato dalla Gelateria Coccobill dopo la visita guidata a cura dell’Archeoclub, che la nostra città ed il nostro mare. Ci riteniamo soddisfatti anche per le innumerevoli strette di mano ed i mille grazie che i signori motociclisti hanno rivolto al mio staff e a me. Sono davvero felice di aver incontrato gente splendida e di aver fatto conoscere una piccola parte di noi. Per il resto, foto e video parlano da se».