Temporaneo peggioramento meteo tra martedì e mercoledì, da giovedì torna il caldo

TERMOLI. Le previsioni degli esperti di Meteoinmolise.com confermano «la tendenza ad un temporaneo peggioramento al centro-sud tra martedì e mercoledì. Da giovedì nuovo rialzo termico».

«ANALISI – Nuova perturbazione a metà della prossima settimana e nuove condizioni instabili su diverse regioni italiane. Tutto ciò causato dall’affondo di correnti più fresche da nord-ovest sull’Europa occidentale. Si formerà una depressione tra l’Algeria e le Baleari. il contrasto acceso con le acque molto calde del Mediterraneo darà luogo ad una depressione mediterranea che metterà sotto torchio prima la Sardegna, poi gran parte del centro-sud peninsulare tra martedì 10 e mercoledì 11 settembre.

PERTURBAZIONE SUL TIRRENO – Nella giornata di martedì la regione più colpita sarà la Sardegna con piogge e temporali anche forti. I fenomeni tra il pomeriggio e la serata si estenderanno anche al medio versante tirrenico e alla Sicilia occidentale. Su tutte le altre regioni le piogge saranno scarse e alternate ad ampi spazi di cielo sereno. Mercoledì Il tempo migliorerà sulla Sardegna, mentre i fenomeni più forti si estenderanno lungo il Tirreno e su alcune aree del meridione ove possibili piogge e temporali anche forti, in modo particolare sul Lazio, la bassa Toscana, la Campania e in parte la Sicilia».

Le previsioni in Molise

«Meteo lunedì: soleggiato al mattino su tutta la regione. Poche nubi sui settori più occidentali durante le ore centrali. In serata velature sparse attese sia nelle zone interne che lungo la costa. Temperature stazionarie fino a 27 gradi sulle pianure del basso Molise, più basse in collina dove non si supereranno i 24 gradi. Venti deboli da sud-ovest. Mari calmi.

Meteo martedì: mattinata con cielo parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio peggioramento con piogge e qualche temporale che si concentreranno sul settore frentano, Campobassano e alto Molise. Miglioramento serale. Temperature stazionarie. Venti deboli di direzione variabile. Mari calmi.

Meteo mercoledì: al mattino cielo parzialmente nuvoloso. Addensamenti più compatti sui versanti occidentali e, segnatamente sul Matese, dove non mancherà qualche breve precipitazione. Più soleggiato sul basso Molise e fascia costiera ma anche qui non mancheranno nuvole passeggere. In serata poche variazioni di rilievo. Ventilazione che si disporrà da libeccio. Temperature stazionarie».