Montecilfone-mare, consegnati i lavori di ripristino della sede stradale

MONTECILFONE. Novità sulla strada provinciale Montecilfone-mare, che mesi fa finì nell'occhio del ciclone per una frana sulla sede stradale. A darne l'annuncio è stato l'ex sindaco Franco Pallotta, sulla propria pagina Facebook.

«Come preannunciato qualche mese fa, sarà sistemata l'importante arteria che collega Montecilfone e le aree interne alla costa.

L'unico tratto che presenta problemi vedrà la realizzazione di una ulteriore paratia lunga 80 metri in cemento armato - a monte (45 metri) ed a valle (35 metri) della paratia già realizzata.

I lavori saranno eseguiti senza oneri per la pubblica amministrazione dalla medesima impresa che ha costruito la strada.

Oggi pomeriggio vi è stata la consegna dei lavori. In tempi brevissimi i lavori saranno realizzati.