Montecilfone-mare, arriva la precisazione del sindaco Manes

MONTECILFONE. Dopo l'annuncio dell'ex sindaco Franco Pallotta, tocca all'attuale primo cittadino, Giorgio Manes, intervenire sulla messa in sicurezza della Montecilfone-mare.

«A seguito della mia segnalazione sulla strada del mare del 17 giugno scorso, la Provincia di Campobasso subito sì è attivata per il ripristino funzionale della viabilità tant’è che il presidente facente funzione Simona Contucci si è recata nei primi giorni dì luglio presso il comune di Montecilfone per informare il sindaco e tutta l’amministrazione che a breve avrebbe ripristinato il tratto di strada con 80 micropali i cui lavori sarebbero iniziati dopo l’estate per evitare ai cittadini disagi sulla strada del mare. Micropali messi a disposizione direttamente dalla ditta che aveva eseguito i lavori di realizzazione del tratto di strada provinciale».