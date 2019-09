TERMOLI. In mattinata, intorno alle 10.30, l’assessore alla Cultura Michele Barile ha presentato in conferenza stampa ragioni e presenza della partecipazione di Termoli a un evento promozionale. Nell’incontro, ospitato nell’ufficio del sindaco, Barile ha spiegato che Termoli aderirà all’iniziativa “Fico Eataly World”. Il 21 settembre infatti, nel parco a tema gastronomico, situato a Bologna, la nostra cittadina avrà un padiglione di 60 metri quadrati. Parteciperanno all’iniziativa delle associazioni del luogo, come il gruppo folkloristico “A Schaffette” e gli “Ordo Cavalieri Termule”.

C'era anche il presidente della Pro loco di Termoli, Luciano Calignano.

Saranno presenti anche aziende private: la Miramed Travel, la Guidotti Ship e la Cupido Charter. La pietanza che rappresenterà Termoli all’evento è il pappone, ovvero una zuppa di pesce povero, cucinata sia con la ricetta classica sia rivisitandola in chiave moderna. Sarà lo chef di Svevia e Salsedine Massimo Talia a eseguire il piatto, attraverso uno show cooking. Partecipare all’evento Fico è sicuramente un ottimo modo per far conoscere la cultura termolese e per promuovere il turismo.