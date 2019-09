TERMOLI. Incontriamo e conosciamo il nuovo dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Difesa Grande, Salvatore Sibilia.

Molto disponibile e capace, che guiderà la scuola di Difesa Grande, via Po e via Volturno.

Intanto gli uffici di segreteria sono ancora in via Maratona ma presto verranno ubicati a Difesa Grande, quindi se ancora qualcuno ha bisogno di informazioni, per il momento si deve rivolgere in via Maratona.

Il professor Sibilla è campano, dell’avellinese, ma è arrivato dalla Sicilia, è al suo primo incarico da dirigente, ma tante collaborazioni e impegni didattici gli hanno fatto accumulare tanta esperienza, nonostante la giovane età.

Termoli gli è subito piaciuta e sicuramente presto anche lui piacerà a Termoli, è l'augurio che gli facciamo per l'inizio del nuovo anno scolastico 2019/20.