TERMOLI. Col mese di settembre grande attenzione a quelle passioni e discipline che riprendono i corsi in vista dell’autunno.

Siamo andati a conoscere più approfonditamente quelle che sono le attività didattiche che la scuola di danza dell’Asd “In Punta di Piedi”, che si trova a Termoli in via Asia proprio di fronte alla Piscina Comunale.

Ad aspettarci, mentre è in preparazione la nuova stagione, per la ripresa delle lezioni, la direttrice artistica e titolare Giuseppina Vergallo, per tutti Giusy, già ospite diverse volte delle pubblicazioni di Termolionline.

Una ripartenza che viaggia a braccetto con l’apertura delle scuole, il prossimo lunedì 16 settembre. Assieme a lei, sono quattro le istruttrici per altrettante e distinte discipline.

La Vergallo si occuperà di Danza Classica e Moderna, mentre le sue strette collaboratrici, Valeria Mastropietro e Francesca Di Boscio insegnano Danza Contemporanea.

Poi abbiamo l'Asd Ritmica Iride con l’Istruttore regionale Nadia Venditto, l'Asd Idee in movimento istruttore Tonia D'Adderio, infine la giovanissima Federica Casciati che insegna tra le altre cose Flexibility, ovvero mobilità articolare e flessibilità muscolare, ma anche lezioni di baby fitness.

Ma andiamo per ordine e partiamo con Giuseppina Vergallo: “Io sono la direttrice artistica della scuola, che nasce per l'avviamento professionale alla danza classica e moderna e si completa con workshop mensili di danza contemporanea tenuti da una docente pluridecorata di Teramo, Francesca Di Boscio.

Nella scuola si ospitano diverse discipline, che sono tutte quante portate avanti da maestre assolutamente titolate a farlo, la danza classica e moderna di questa scuola è aperta ai bimbi dai 3 anni, finché in realtà hanno voglia di ballare, nella normalità dei casi alla maturità quindi ai 18 anni vanno via, però orientativamente se hanno voglia di ballare noi siamo qui per loro».

Insomma, passione senza limiti.

«La scuola ogni anno a seconda dell’età dei ragazzi organizza un viaggio studio in teatri italiani, siamo stati al teatro di Jesi, al San Carlo di Napoli, a Roma al teatro dell'Opera, abbiamo in programma un viaggio alla Scala di Milano, perché i ragazzi è giusto che si acculturino secondo la scuola e tradizione italiana, e poi sempre a seconda degli anni decidiamo se andare in teatro o organizzare degli stage con docenti italiani o internazionali, o qui direttamente nella scuola o portandoli nelle zone dove gli stage sono organizzati e poi come ogni anno organizziamo lo spettacolo del saggio di fine anno.

Ricordo che i corsi inizieranno lunedì 16 settembre, chi vuole ed è interessato può venire qui da noi o telefonare”.

Dopo la Vergallo, parliamo con Tonia D'Adderio, istruttrice di balli di gruppo.

“Ho un’associazione sportiva dilettantistica Idee e movimento, insegno balli di gruppo da tanto tempo e da 3 anni nella scuola di danza in Punta di piedi di Giuseppina Vergallo, praticamente propongo balli di gruppo per tutte le età, principalmente vengono a lezione dall'età di 20 anni in su, noi proponiamo lezioni infrasettimanali ma anche la domenica per chi lavora e anche noi iniziamo e finiamo con un saggio di fine anno.

I balli di gruppo negli ultimi anni hanno avuto una crescita di praticanti esponenziale: un particolare che rende questa disciplina più praticabile è che non è obbligatorio il partner, poi tutto serve per socializzare, fare nuove amicizie per scaricare le tensioni e tante altre belle cose. Inizieremo domenica 29 settembre con l'open day qui a scuola alle ore 18.30.

Voglio aggiungere che io per i balli di gruppo faccio anche dei pacchetti aggiuntivi se qualcuno vuole fare un'ora in più aggiungendo una cifra irrisoria possiamo fare qualche lezione integrativa”.

La rassegna dell’offerta completa “In Punta di Piedi” ci porta dalla graziosissima e giovane Federica Casciati che si occupa d'insegnare fitness. “Quest'anno nella scuola della mia carissima amica Giusy, ho deciso di proporre queste due novità, un'innovazione per Termoli: per prima vi parlerò del corso di Flexibility che è dedicato agli adulti, ma anche agli adolescenti, però il corso si terrà al mattino, sarà una ginnastica molto dolce: allungamento, stretching, mobilità articolare. Durante l'anno utilizzeremo anche degli strumenti come la softball, la banda elastica e quindi faremo anche degli esercizi per tonificare tutto il corpo.

La mia è una disciplina che cura lo stato di salute, ma è anche una base per qualsiasi altra disciplina, quindi per allungamento del corpo soprattutto per chi vuole aumentare la propria elasticità con elementi di posturale. Per quanto riguarda l'inizio dei nostri corsi di certo sarà la mattina, ma stiamo ancora tenendo conto della disponibilità; le lezioni saranno due alla settimana della durata di un'ora, ci sarà comunque una prova e in base alle richieste che avremo, decideremo.

Poi propongo anche corsi di Baby Fitness di gruppo per i bimbi dai 5 ai 10 anni e anche qui useremo degli strumenti durante l'anno come cerchi, softball, bande elastiche, faremo le andature degli animali quindi è tutta una ginnastica per i bimbi basata sul gioco dove loro si divertiranno molto.

La lezione di prova sarà il 18 settembre alle ore 15 e anche le future lezioni si terranno il mercoledì dalle ore 15 alle 16 e preciso che entrambi i corsi sono rivolti a uomini e donne, bambini e bambine”.

Infine abbiamo parlato con Nadia Venditto, istruttrice regionale dell'Asd Ritmica Iride: "svolgiamo corsi di Ginnastica Ritmica per bambini dai 4 anni a 6 per il pre-agonismo e Gym giocando, e dagli 8 anni in su per l'agonismo. Io sono istruttore federale regionale della Ginnastica ritmica e sono anche giudice della federazione ginnica, la nostra è una disciplina un po' complicata, ma molto conosciuta anche perché siamo riconosciuti a livello olimpionico e dopo le ultime olimpiadi, la Ginnastica ha avuto un grande exploit.

Usiamo tutti gli attrezzi: le Clavette, Palla, Nastro, Cerchio e la Fune, quindi le bambine da piccolissime toccheranno gli oggetti perché devono avere l'approccio giusto sin da subito.

I nostri corsi iniziano il 16 settembre, il lunedì e il venerdì dalle 15 alle 16, per i più piccoli, mentre l’agonismo sarà il martedì e il giovedì dalle 18 alle 20.

Noi praticando anche l'agonistica, abbiamo delle piccole atlete che disputano gare regionali che sono sempre guidate dal nostro presidente Antonella Policella che ci dirige; quest'anno hanno intrapreso la fase nazionale a Rimini con degli ottimi risultati e avendo solo 9 anni, per loro è stato davvero un gran successo di esordio”.

Sotto vi diamo i numeri di recapito se volete parlare con gli istruttori e saperne un po' di più sulla scuola e i corsi che si tengono.

Giuseppina Vergallo, 3463155546.

Nadia Venditto, ginnastica ritmica 3401588349.

Tonia D'Adderio, balli di gruppo 3402267504.

Federica Casciati, fitness 3493262128.