Il Lotto dagli albori al Terzo millennio

MOLISE. Come ai vecchi tempi, in questi giorni un quotidiano ha titolato: "Manager russo arrestato a Napoli per spionaggio: 13, 22 e 74”. Ma oggi il lotto è scarsamente praticato perché oggi si gioca con ben altro:‘Lotto’, ‘Dieci e lotto’, ‘Milion day’, ‘Supernalotto’, ‘Win for live’ (classic e grattacielo), e chi più ne ha più ne indichi. La parola di un tempo deriva dal francese ‘lot’, che significa "porzione" o "sorte". Il termine, giunto nella penisola iberica, è documentato come ‘lote’ in spagnolo e ‘loto’ in portoghese. Il verbo francese ‘lotir’, inoltre, significa "dividere la sorte" o "assegnare la sorte". Analogo lemma si ritrova nell'antico inglese ‘hlot’ ("cosa toccata in sorte"), cui corrispondono ‘Los’ nel tedesco moderno e ‘lot’ nel danese. È prevalente la teoria secondo cui il termine arriva in Francia dal mondo germanico, diffondendosi poi negli altri paesi dell'area romanza. Il gioco del lotto (o semplicemente lotto) è un gioco d'azzardo che consiste nell'estrazione di cinque numeri tra 1 e 90, con premio per coloro che ne indovinano almeno uno.Dal punto di vista statistico il gioco del lotto è fortemente non equo poiché in caso di vincita non viene corrisposta una somma rapportata alla probabilità di vincita.Il gioco è disciplinato dalla legge e dal dPR n. 560 del 1996.

La sua gestione è affidata all'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie presso il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Prima che uscissero i nuovi giochi sopra citati, c’era solo il Lotto, con implicazioni diverse sulla psicologia e sui comportamenti popolari. I botteghini del lotto hanno sempre tenuto a disposizione dei clienti una smorfia. I giocatori entravano, ancora avvolti nei sogni della notte, e chiedevano questo volume (che interpretava i sogni) per attingervi i numeri. Se avessero sognato un pozzo (segno certo di cattiva fine), avrebbero annotato un 67. Ma, nel caso che - intorno ad esso - si fosse trovato un prato (che, al contrario, indicava l’abbondanza) avrebbero trascritto sul loro taccuino un 68. Quando, dal prato, si fosse alzata una quaglia (indice di fortuna), il numero sarebbe stato l’80 ed il terno si era realizzato. Seppure questa combinazione (67, 68, 80) non fosse ‘uscita’ manco alla canonica terza giocata, il tenutario del banco avrebbe confermato che la smorfia indica, ma non determina. D’altronde, un giocatore autentico non ha bisogno di vincere. Gli è sufficiente il piacere di leggere, alla domenica, i numeri sul quotidiano, ruota dietro ruota, magari scoprendoli con un foglietto per vederli uno alla volta. Un po’ come fa il giocatore di poker che spilla le sue cinque carte a frazioni di millimetri. Il vero giocatore guarda sempre le uscite, seppure non abbia giocato, perché deve tener d’occhio i ritardi, le ripetizioni e le combinazioni straordinarie.



Negli Anni ’60-’70 c'è chi ha mostrato di non capire le sottigliezze psicologiche del gioco che, in realtà, conduceva a misteriose presenze nella vita di chi lo avesse praticato, per non parlare dei suoi legami con il mondo dell’occulto. Forse è questo il motivo per cui lo studio della smorfia potrebbe rivelarsi essenziale, tenuto conto che il suo nome viene da Morfeo (il dio del sonno), padrone di quell’emisfero che viene dal mondo notturno, popolato da sempre dai sogni, dalle rivelazioni e dai segni emanati dall’Aldilà. La smorfia è chiamata anche ‘Qabbalah” che voleva dire interpretazione magica; e, quindi, imbroglio, raggiro, artificio. Giacomo Casanova, per esempio, veniva indicato come un ‘gran cabalon’; e fu proprio il famoso amatore ad introdurre il gioco del lotto rea i confratelli d’Oltralpe. Un grande poeta, Gabriele d’Annunzio, credeva addirittura che fosse stato possibile giocare sul sicuro, al punto che – un giorno – fece consegnare 30 lire al Direttore Albertini del ‘Corriere della sera’ da un suo incaricato perché gli giocasse un terno secco, tanto era convinto che quel giornalista avrebbe trovato il modo di fare uscire i numeri ch’egli stava proponendogli di giocare. Il comandante di Fiume continuò a tentare la sorte, anche quando poteva attingere tranquillamente alle Casse statali; tant’è vero questo che, in un cassetto del ‘Vittoriale’, sono stati rinvenuti, anni addietro, rotoli interi di polizzini di terno.

Claudio de Luca