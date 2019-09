Roberti ha scelto il nuovo segretario comunale: torna Domenico Nucci

TERMOLI. Sarà il dottor Domenico Nucci il nuovo segretario generale del comune di Termoli. Non è una novità, è stato anche nell’ultima fase dell’amministrazione Di Brino a ricoprire questo incarico, sostituendo Paolo D’Anello chiamato in Provincia.

Il decreto di nomina del sindaco Francesco Roberti è stato pubblicato nella giornata di oggi.

Prende il posto di Vito Tenore.

Ecco il testo del decreto. «Premesso che la Segreteria di questo Comune si è resa vacante per mancata conferma del titolare; Premesso che a seguito di richiesta n. 51353 del 22/08/2019, è stato ritualmente avviato il procedimento per la nomina del nuovo segretario mediante richiesta di pubblicazione di apposito avviso sul sito Internet del Ministero dell’Interno - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; Visto l'avviso n. 66 del 23/08/2019, con scadenza 02/09/2019 con il quale il Ministero dell’Interno Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha pubblicizzato la vacanza della sede; Esaminati i curricula pervenuti; Considerato che il curriculum presentato dal dottor Domenico Nucci, iscritto nella fascia A professionale dell'Albo al n. 3710 evidenzia significative esperienze di lavoro in segreterie e il possesso di adeguati titoli culturali, accademici, specialistici che dispongono per la totale idoneità dell'interessato a ricoprire l'Ufficio di Segreteria presso questo Ente; Considerato che si ritiene essere pienamente sussistente il rapporto fiduciario di cui al D. Lgs. N. 267/2000 e D.P.R. n. 465/97 con il segretario individuato; Vista la deliberazione n. 150/1999 del ex C.d.A. Agenzia Nazionale e successive modificazioni e integrazioni; decreta che è individuato nella persona del dottor Domenico Nucci, nato a Venafro il 26/02/1959, il segretario idoneo a svolgere le relative funzioni presso la segreteria del Comune di Termoli».