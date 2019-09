Ultimo fine settimana balneare con un clima estivo, approfittatene

TERMOLI. Come riferiscono gli esperti di Meteoinmolise.com «La pressione sul Mediterraneo centrale e l’Italia torna ad aumentare, raggiungendo il suo apice proprio in questo weekend, dopo la fase di maltempo che ha interessato nella prima parte della settimana soprattutto le regioni meridionali e le isole maggiori. Questo campo di alta pressione stabilizzerà il tempo sul nostro Paese favorendo giornate caratterizzate da cieli completamente azzurri e temperature via via più alte su tutte le nostre regioni: infatti l’alta pressione sarà coadiuvata da un afflusso di correnti calde subtropicali le quali avranno il merito di riportare i termometri su valori estivi con punte massime anche superiori ai 30°C entro il weekend.

Settimana che si chiude con condizioni di stabilità e bel tempo quasi assoluti con soltanto qualche annuvolamento in più in prossimità delle zone alpine, soprattutto domenica. Da segnalare l’aspetto termico in calo nelle ore notturne ma decisamente sopra la media durante il giorno con punte di 29°C in Val Padana, 31/33°C su centrali tirreniche, Sardegna. Ancora leggermente fresco al primo mattino su Val Padana e zone interne del Centro».

Il meteo in Molise

Meteo venerdì: completamente soleggiato per tutto l’arco della giornata su tutta la regione. Temperature che rasenteranno i 30 gradi sulle pianure del basso Molise e sul venafrano, i 25 gradi sulle aree collinari e tra i 18 ed i 20 gradi in montagna. Da segnalare minime piuttosto fresche al primo mattino tipiche di questo mese. Venti deboli generalmente dai quadranti orientali. Mari calmi.

Meteo sabato: poco da segnalare, con soleggiamento esteso e diffuso per tutto l’arco della giornata su tutta la regione ad esclusione di rari ed isolati addensamenti a ridosso dei rilievi. Temperature ancora in aumento, sul venafrano sarà superata la soglia dei 30 gradi, altrove anche fino a 27-28 gradi. Venti assenti. Mari calmi.

Meteo domenica: in un contesto quasi estivo, avremo un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Venti deboli. Temperature ancora in ulteriore lieve rialzo».