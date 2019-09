TERMOLI. Oggi 12 settembre, alle ore 16, presso la sala consiliare del Comune si è svolto l'incontro di conoscenza tra l'assessore alle Politiche sociali Silvana Ciciola e la Consulta per disabilità. Presenti, oltre all'assessore Ciciola, anche Tina De Michele, presidente della consulta, ed il coordinatore dell'ambito sociale territoriale di zona, Antonio Russo.

Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sul lavoro svolto dalla Consulta nel triennio in corso e sono stati programmati i lavori per i prossimi anni.

La presidente De Michele ha presentato a tutti i componenti della Consulta e gli associati il nuovo assessore Silvana Ciciola, poi prosegue lei stessa, «Mi hanno delineato i progetti conclusi negli anni precedenti e abbiamo gettato le basi e le linee guida per la nuova progettazione. Abbiamo pensato di istituire gruppi di lavoro, uno composto da due componenti della consulta con me e anche con i dirigenti scolastici per istituire un osservatorio sui bisogni dei disabili nelle scuole.

Si è anche pensato di creare un altro gruppo di lavoro per rendere la città più fruibile per i diversamente abili affrontando il problema delle barriere architettoniche: per esempio la rotonda di piazza del Papa ha delle discese non a norma che rendono difficoltoso scendere con la carrozzina, oppure gli scivoli non sono allineati con le strisce pedonali, questi sono disagi che i disabili affrontano quotidianamente. Ci raccorderemo ogni mese e mezzo, io mi sono messa a disposizione per raccogliere le loro problematiche ma anche per affrontarle, facendomi portavoce delle istanze della Consulta anche a livello regionale".